Wenn am Samstag „Wetten, dass...?“ im ZDF läuft, kommen beim Tettnanger Jürgen Weishaupt Erinnerungen hoch. Denn er selbst stand auch schon auf der Bühne. Im März 2006 hatte er mit Veronica Ferres und John Malkovich gleich zwei Wettpaten.

Sein berufliches Leben dreht sich um den Hopfen, und auch die Wette in Frankfurt damals hatte mit Pflanzen zu tun.

Gottschalk: „Die Frauenherzen werden Dir zufliegen“

Jürgen Weishaupt trat damals an, weil er die Samen am Klang erkennen konnte. Thomas Gottschalk demonstrierte das Verfahren zu Beginn der Wette und meinte dann: „Ich glaube, die Frauenherzen werden Dir zufliegen, dass es noch Männer gibt, die sich hinsetzen und am Blumensamen lauschen. Das ist doch was Schönes.“

Mit einer Taucherbrille mit aufgeklebten Tomaten machte der Tettnanger sich dann ans Werk. Sehr konzentriert. Das verleitete Showmaster Gottschalk zum Scherz: „Er wartet, bis es aus der Tüte rauswächst.“ Das war beim Greiskraut, wo er dann auch noch die richtige Sorte Silberzwerg erkannte.

Auch Weishaupts Frau Martina war schon bei „Wetten, dass...?“ dabei

Im Publikum dabei: Weishaupts Frau Martina, die gebannt in der Halle zuschaute. Die beiden Kinder waren daheim. „Wir sind eine richtige Wetten-dass-Familie“, sagt der Samenlauscher von 2006 im Gespräch bei der „Schwäbischen Zeitung“.

Sieben Jahre vor ihm war seine Martina Weishaupt nämlich schon im Fernsehen gewesen, bei einer Außenwette. Ein Schiff der Weißen Flotte sollte den Strom im Hafen anknipsen - mit einem Bleistift. Das scheiterte wegen des Wetters immer an wenigen Millimetern.

John Malkovich glaubt an Jürgen Weishaupt

„Ich glaube er schafft’s, er macht’s“, sagte John Malkovich vor Weishaupts Samenlauschen, auch Veronica Ferres nickte. Der Wetteinsatz: Malkowich war bereit, etwas zu sticken, Ferres erklärte, dass sie bei einem Flug von München nach Mallorca alle Passagiere betreuen würde.

Nachher essen wir einen Winterraps. Thomas Gottschalk

Schüttelnd und lauschend erkannte Weishaupt dann noch die Schälgurken Carnito. Nur den Ölrettich verwechselte er mit Weißklee. „Sollen wir es zurücklegen oder willst Du noch mal schütteln“, fragte Gottschalk. Der Tettnanger schüttelte und lag mit seinem zweiten Versuch richtig.

Die Aubergine saß dann wieder sofort. Großer Applaus im Publikum, Wette gewonnen. „Nachher essen wir einen Winterraps“, verabschiedete Gottschalk den Tettnanger von der Bühne.

In China wird Weishaupt bei einem Show-Ableger sogar Wettkönig

Wettkönig wurde Weishaupt am Ende dann nicht. Anders in China, bei einem Wetten-dass-Ableger. Dort trat der Tettnanger dann später noch gegen chinesische Kandidaten an. Vor hundert Millionen Zuschauern.

Ob er den Medion-CD-Player, den Hauptpreis von damals noch hat, das weiß er gar nicht. Aber er erinnert sich noch gut daran, wie er das Gerät im Reich der Mitte triumphierend über seinen Kopf hielt.

Zum Besuch in der Redaktion bringt Weishaupt vier Tüten mit Pflanzensamen mit, nimmt sie, hält sie ans Ohr und schüttelt. Große Samen klingen eher dumpf, kleine Samen viel heller. „Bei der Wette musste ich 60 verschiedene Sorten unterscheiden“, beschreibt er die Herausforderung auf der Bühne.

Die Idee entstand aus einer Bierlaune heraus. Wochenlang schüttelte er unentwegt Tütchen: „Das Schwierige war: An manchen Tagen konnte ich alles gut unterscheiden. An anderen Tagen hörte sich wieder einiges gleich an.“ Die Bewegung führte gerade bei feinen Samen dazu, dass die mit der Zeit in der Tüte kaputt gingen, dann musste Ersatz her.

Samenlauscher, nicht Samenschüttler

Nach der Sendung nahmen ihn damals schon einige auf den Arm. Da komme der Samenschüttler, erinnert er sich schmunzelnd an Reaktionen nach der Sendung. „Ich habe dann immer gesagt: Nein, ich bin Samenlauscher“, erzählt er verschmitzt.

Wie der Tettnanger Gottschalk erlebt hat

Für ihn besonders spannend: Der Blick hinter die Kulissen. Zwar musste Thomas Gottschalk nach der Sendung direkt in die USA fliegen. Deswegen war er bei der After-Show-Party dann nicht unter den Gästen. Aber Jürgen Weishaupt und die anderen Teilnehmer hatten am Vormittag des Tags der Sendung ein längeres Treffen mit ihm.

„Er ist natürlich ein Entertainer, aber auch sehr bodenständig“, sagt Weishaupt. Gottschalk hätte allen Mut zugesprochen. Da noch ganz ohne Anzug und Schminke wie beim Auftritt, sondern ganz natürlich. Das ganze Treffen sei sehr entspannt gewesen.

Aufregung vor dem Auftritt

Vor dem Auftritt, erinnert sich Weishaupt, da sei Gottschalk auch ein bisschen aufgeregt gewesen. Er selber hatte hinter der Bühne ein bisschen trainiert, da sei Gottschalk auf ihn zugekommen und hätte ihn auch da noch einmal ermuntert.

Die letzte Sendung schaut Familie Weishaupt im TV

Ohnehin, das ganze Drumherum-Erlebnis: die Proben, die After-Show-Partie mit Du auf Du mit Stars, Gottschalk zu treffen - es ist etwas Besonderes, das merkt man Weishaupt im Gespräch an. Die nun wohl wirklich letzte Show mit Gottschalk am Samstag, die hätte er wirklich gern live gesehen, sagt er.

Leider gab es keine Karten mehr, die waren ratzfatz weg. So wird es eben ein schöner Familienfernsehabend im Kreise der Wetten-dass-Familie aus Tettnang.