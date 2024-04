Ein royales Kaffeekränzle im Bacchussaal

Zum ersten Kaffeekränzle der Saison lädt Kunsthistorikerin Helga Müller-Schnepper am Sonntag, 21. April, in den Festsaal des Neuen Schlosses ein. Genießer haben dann Gelegenheit an der Führung mit anschließender Kaffeetafel teilzunehmen. Während die Gäste Kuchen aus dem historischen Kochbuch der Grafen von Montfort und duftenden Kaffee im reich ausgestatteten Bacchussaal genießen, unterhält Müller-Schnepper mit interessanten Geschichten aus dem Leben der Adeligen und dem ihrer Untertanen. Die Tourist Information Tettnang bittet um Anmeldung unter Telefon 07542/510500 oder Mail an [email protected]. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro pro Person.