Der Kontrast könnte kaum größer sein — Jedes Jahr im Sommer tauscht Pfarrer Achilles für ein paar Wochen seinen Arbeitsplatz in seiner Heimat in Uganda gegen die St. Gallus–Kirche in Tettnang ein. Schon zum vierten Mal macht er aktuell noch bis Ende August Urlaubsvertretung für Pfarrer Riedle.

Doch Predigten zu halten und Seelsorge zu leisten ist nicht das einzige Ziel, mit dem der Pfarrer aus Ostafrika an den Bodensee gekommen ist. Er möchte ein neues Hilfsprojekt in seiner Heimat starten, um den Menschen eine Perspektive aus der Armut zu geben. Er hat dafür bereits erste Unterstützer gefunden.

Über Zeitungsbericht auf Projekt aufmerksam geworden

Für seinen Ruhestand hatte sich der Kressbronner Joachim Straub schon lange vorgenommen, sich für ein Hilfsprojekt in einem ärmeren Land zu engagieren. Und nach einem Aufenthalt in Myanmar sei seine Wahl eigentlich schon auf ein Projekt in Südostasien gefallen, erzählt er. Doch ein Militärputsch sorgte dafür, dass das Land inzwischen nicht mehr sicher für Reisende ist.

Über einen Bericht in der „Schwäbischen Zeitung“ wurde Joachim Straub dann im vergangenen Jahr auf das Engagement von Pfarrer Achilles aufmerksam. Denn die Corona–Pandemie hatte auch in Uganda ihre Spuren hinterlassen. Unter anderem hatte der Lockdown für viele Familien die Einkommensgrundlage zerstört.

Pfarrer Achilles hatte von der Not in seiner Heimat berichtet und seinem Ansinnen, dort ein Hilfsprojekt aufzubauen. Dabei hatte er auch auf die Unterstützung der Menschen aus Tettnang und Umgebung gehofft.

Berufsausbildung für eigenes Einkommen

Joachim Straub nahm Kontakt zu ihm auf — und reiste dann dieses Jahr im Juni selbst für zwei Wochen nach Uganda. „Es war wirklich sehr beeindruckend“, erzählt er. Während seinem Aufenthalt in Tettnang konnte Pfarrer Achilles im vergangenen Jahr bereits erste Spenden für sein Anliegen sammeln und damit schon einiges auf die Beine stellen. „Es ist unglaublich, was dort schon geleistet wird vor Ort“, bestätigt Joachim Straub.

Das große Ziel hinter dem Projekt: Jungen Menschen eine Berufsausbildung zu bieten, die es ihnen ermöglicht, eine Lebensgrundlage und ein eigenes Einkommen aufzubauen. Denn Bildung sei der Schlüssel, um einen Weg raus aus der Abhängigkeit zu finden, weiß Pfarrer Achilles. In seinem Heimatdorf Kijaguzo würden viele Familien leben, die fünf oder mehr Kinder hätten. „Doch sie können es sich meist nicht leisten, alle Kinder zur Schule zu schicken.“

Die Wasserversorgung ist katastrophal, und auch Kühlmöglichkeiten für Lebensmittel wären dringend erforderlich, Joachim Straub

In Kijaguzo und einem weiteren Ort hat Pfarrer Achilles ein Ausbildungszentrum aufgebaut, in dem Jugendliche verschiedene Berufe erlernen können. „Wir wollen Friseurinnen oder Schneiderinnen ausbilden, und für Jungs soll bald auch noch die Ausbildung zum Tischler sowie zum Motorrad–Mechaniker hinzukommen und auch eine Schweißerei–Ausbildung schwebt mir noch vor“, schildert Joachim Straub.

Wofür es noch Unterstützung braucht

Langfristig soll außerdem die Infrastruktur ausgebaut werden, etwa durch einen Trinkwasserbrunnen. „Die Wasserversorgung ist katastrophal, und auch Kühlmöglichkeiten für Lebensmittel wären dringend erforderlich“, beschreibt er.

Für Maschinen, Personal und andere Anschaffungen brauche es nun einerseits finanzielle Unterstützung, weshalb man auf Spenden hoffe. Rund 3500 Euro seien notwendig, um ein Ausbildungszentrum für 15 bis 20 Jugendliche ein Jahr lang zu betreiben. Für zusätzliche Ausbildungsberufe brauche es weiteres Startkapital.

Doch auch über Mitstreiter, die ihr Know–How einbringen möchten und beispielsweise bei der Ausbildung der Jugendlichen unterstützen können, würde man sich freuen. „Unser Ziel ist es, einen Verein zu gründen“, sagt Joachim Straub.

Auch Know–How ist gefragt

Vier weitere Mitstreiter habe er dafür schon gewinnen können und könne sich gut vorstellen, dass sich vielleicht noch weitere Menschen aus der Region finden, die sich für das Projekt engagieren möchten. „Auch Patenschaften für Jugendliche sind möglich.“

Im nächsten Schritt möchten Pfarrer Achilles und Joachim Straub nun bei kurzen Vorträgen über ihr Projekt, „Kijaguzo Family Development Initiative“, informieren. So ist in Kressbronn beispielsweise ein kurzer Infoabend am Donnerstag, 17. August, ab 19 Uhr im Gasthaus Rössle in Gattnau geplant.

Infos über das Hilfsprojekt gibt es unter www.kfdi.org. Als Ansprechpartner steht Joachim Straub zur Verfügung unter Telefon 0174/5123158 oder per E–Mail an [email protected].