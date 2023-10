‐ Zweiter Versuch. Zur Premiere des Films „Der Kirche ein Dorf geben“ waren Bischof Gebhard Fürst und Produzent Martin Choroba Ende Juli noch eigens nach Tettnang ins KITT gekommen. Regisseur Dominik Wessely war per Video zugeschaltet. Doch der Film setzte gerade da aus, wo das St.-Anna-Quartier im Mittelpunkt stehen sollte. Ohne die prominenten Besucher hat es jetzt im zweiten Anlauf geklappt.

Der sehr informative Film über sozialen Wohnungsbau und Quartiersentwicklung der katholischen Kirche ist für Tettnang ganz besonders interessant, da er eingehend das neue St.-Anna-Quartier beschreibt, das nicht nur Bischof Fürst, sondern ganz besonders Pfarrer Rudolf Hagmann am Herzen lag, der im Film die Entwicklung des Projekts nachzeichnet.

So war die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg

Der Film stellt zuerst das Pallotti-Quartier in Stuttgart-Birkach vor, wo die zu große Pallotti-Kirche auf kirchlichem Grund abgerissen wurde und stattdessen ein neues Wohnquartier samt kleinerer Kirche entstanden ist. Ein Zukunftsmodell nennt es Bischof Fürst, ein Bild für eine Kirche, die Gemeinschaft stiftet.

Der Film blickt dann zurück auf das Kriegsende, als das an den Kriegsfolgen leidende Deutschland vierzehn Millionen Flüchtlinge und Heimatvertriebene aufnehmen musste. Damals sei auf Veranlassung von Bischof Carl Joseph Leiprecht das Katholische Siedlungswerk gegründet worden, das bis heute rund 30.000 Wohnungen errichtet habe und auch Bauträger des Pallotti-Quartiers sei.

Was St. Anna von den damaligen Quartieren unterscheidet

Doch während die damaligen Flüchtlingssiedlungen für homogene Gruppen gebaut wurden, als katholische Enklaven in der protestantischen Umgebung, ist der heutige Ansatz gerade umgekehrt: Man bringt bewusst unterschiedliche Bewohner zusammen, gleich welchen Alters, welcher Herkunft, ob mit oder ohne Beeinträchtigung.

Dies war auch der Ansatz für das Tettnanger St.-Anna-Quartier. Der frühere Pfarrer von St. Gallus, Rudolf Hagmann, berichtet im Film von der Flüchtlingskrise, vom Fehlen bezahlbaren Wohnraums, was den Impuls für das Projekt gab.

Kein katholisches Wohnquartier, sondern Raum für alle Menschen

Die Kirchengemeinde bot den eigenen Grund um die St.-Anna-Kapelle für die Entwicklung eines Quartiers an, und fünf Kooperationspartner ‐ katholische Kirchengemeinde, Stadt Tettnang, Stiftung Liebenau und zwei Wohnungsbaugenossenschaften ‐ schufen auf fast achttausend Quadratmetern genossenschaftliche Mietwohnungen für 130 Bewohner: „Die Obstwiese ist Wohnraum geworden.“

Eigens betont wurde, dass hier kein katholisches Wohngebiet entstanden ist, sondern ein Quartier für unterschiedlichste Menschen, für eine bunte Mischung von Nationalitäten und Generationen, von Arm und Reich, von Menschen mit und ohne Behinderung.

Bewohner zeigen sich in Interviews sehr dankbar

Ganz großer Wert wird auf die Schaffung einer aktiven Nachbarschaft gegen Trennung und Isolation gelegt: „eine völlig neue Aufgabe für die Kirche, die Botschaft Jesu in den Alltag zu übersetzen.“ In Interviews mit Bewohnern kamen die Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck, hier eine lebendige Gemeinschaft zu finden, in der auch neue Freundschaften entstehen.

Quartiersarbeit soll Eigeninitative anstoßen

Diesen Aspekt haben Quartierseelsorgerin Maria Schuster und die neue Quartiermanagerin Beatrix Hoch von der Stiftung Liebenau in der anschließenden Fragerunde vertieft. In ihrer Arbeit gehe es primär nicht darum, Angebote zu machen und Aktionen anzustoßen, sondern Wünsche und Anregungen zu sammeln, Eigeninitiative anzustoßen

Die Menschen sollen in Freiheit, nicht unter Zwang zusammenkommen und zusammenfinden. Gedacht sei nicht nur an die Gemeinschaft innerhalb des Quartiers, sondern auch an eine Öffnung in die Stadt Tettnang hinein.