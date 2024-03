Ein ebenso schönes wie eindringliches Konzert zur Passion

Atemlos haben die Zuhörer in der gut gefüllten St. Galluskirche am Sonntagnachmittag dem Konzert zur Passion in der Reihe der Fastenpredigten zugehört. Im Mittelpunkt stand das Ensemble Quin Ton aus Tübingen (Foto: Christel Voith) mit Mira Svoboda und Teresa Dettling (Sopran), Jenny Hoffmann (Alt), Stephan Busse (Tenor) und Samuel Svoboda (Bass). In harmonischem, kultiviertem Gesang interpretierte das Quintett zur Seele sprechende Werke aus Renaissance, Barock bis zur Romantik. Werke von äußerster Not und Verlassenheit, von Trauer und christlicher Zuversicht. Eingebunden waren Orgelsoli, Variationen über Bachs „O Haupt voll Blut und Wunden“, eindringlich interpretiert von Patrick Brugger, sowie Texte und Gebete, gesprochen von Pfarrer Hermann Riedle.