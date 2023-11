Ehrentor: Cara Werz trifft bei Tettnangs 1:7 gegen den VfB Stuttgart

Auf dem Kunstrasen der Sportfreunde Friedrichshafen empfingen die Fußball-B-Juniorinnen des TSV Tettnang am vergangenen Samstag den VfB Stuttgart. Der namhafte Gegner ist in der Oberliga Tabellenzweiter hinter dem Hegauer FV und zeigte seine Klasse. Dank der Tore von Milla Baumert (7., 16. 68.), Hannah Melicharek (14.), Anna Osburg (29.), Lucina Schulte (45.) und Esther Melicharek (74.) siegten die Stuttgarter mit 7:1. Tettnang kam in Person von Cara Werz immerhin zum Ehrentreffer (43.).

Oberliga-Gastspiel beim Drittletzten

In der Tabelle rangiert der TSV auf dem achten Tabellenplatz. Das nächste Spiel bestreiten die Tettnangerinnen am Samstag um 15.30 Uhr beim Drittletzten Post Südstadt Karlsruhe.