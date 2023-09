Erbsachen können beim Amtsgericht Tettnang derzeit teils Monate dauern. Ein Grund waren einige Personalausfälle zum Jahreswechsel, die zu einem Rückstand geführt haben. Das hat sich wieder gebessert. Eine andere Bremse im Nachlassbereich ist allerdings das Thema Digitalisierung. Was Toilettenpapier damit zu tun haben kann.

„Die elektronische Akte ist suboptimal im Nachlassbereich“, stimmen Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Rittmann und Verwaltungsleiterin Petra Weber in ihrem Urteil überein. Die E–Akte ist im Grunde die zweite große Reform binnen kürzester Zeit, nachdem schon die Notariatsreform vor einigen Jahren an vielen Gerichtsstandorten zu Verzögerungen geführt hatten.

Was auf Papier bleibt, was nur noch digital sein soll

Seit damals konkurrieren Notare und Gericht noch stärker ums gleiche, knappe Personal. Doch im Grunde hatte sich das in den letzten Jahren wieder einigermaßen eingeruckelt, auch weil angelernte Mitarbeiter eine immer größere Rolle spielen. Hier läuft die Suche stetig.

Seit November gilt der Stichtag: Die bestehenden Papierakten ruhen weiter im Archiv. Umfassende, langjährige, noch offene Akten (wie es sie im Betreuungsbereich geben kann) bestehen auf Papier weiter, werden aber ab jetzt digital ergänzt. Und neue Akten gibt es ohnehin digital — die E–Akte eben.

Morgens geht teils gar nichts

Ein Problem ist die Geschwindigkeit des zentralen Großservers, auf den viele Gerichtsstandorte zugreifen. Rittmann sagt: „Wenn ich die Performance der E–Akte sehe, ist das eine mittlere Katastrophe.“ Morgens gehe teils gar nichts. „Manchmal hilft der Aktualisieren–Knopf irgendwann. Aber teils hängt die E–Akte sich auch auf, dann muss man neu starten“, berichtet Petra Weber: „Nachmittags klappt es schon eher.“

Es gibt kein rechtlich zulässiges, digitales Testament. Petra Weber

Während es mit Papierakten möglich war, bei Wartezeiten wenigstens parallel einen zweiten Vorgang zu bearbeiten, geht das bei den ohnehin schon großen Verzögerungen am Rechner nicht. Die Mitarbeitenden, so zeichnen Rittmann und Weber das Bild, sind in dem Moment regelrecht zur Untätigkeit verdammt.

Warum der Nachlassbereich nur mit Papier funktioniert

Wenn alles ruckelfrei funktionieren und alle Rädchen ineinandergreifen würden, wäre es natürlich ein gutes System, schildern die beiden, wo alles immer sofort griffbereit ist. Ein immenser Vorteil wäre das gerade im Standardfall. Den charakterisiert Petra Weber so: „Die Klage kommt rein, wird abgearbeitet und durch eine Entscheidung beendet.“

Doch beim Nachlassbereich geht es gar nicht um die Menge des Materials, sondern um etwas ganz anderes. Weber: „Es gibt kein rechtlich zulässiges, digitales Testament.“ Der letzte Wille im Video, in einer E–Mail oder als Word–Dokument: nichtig, wertlos, ohne rechtliche Bedeutung.

Gerichtsdirektor: „Haptik kann eine wichtige Rolle spielen“

Das gilt auch fürs Einscannen, sagt Petra Weber: „Die Arbeit können wir uns in der Regel sparen, weil wir bei der Bearbeitung der Akte ohnehin immer das echte Testament benötigen.“ Direktor Rittmann erklärt, woran das liegt: „Da kann die Haptik eine wichtige Rolle spielen. Teils geht es ja auch um Gutachten, ob das Testament auch echt ist. Dafür braucht es das Original.“

Auch auf Toilettenpapierrollen zählt der letzte Wille, wenn er denn formal richtig verfasst ist. Und das lässt sich schlecht einscannen. (Foto: Mark Hildebrandt )

Und: Manches kann man kaum oder schlecht scannen, weil das Material oder die Form es nicht hergibt. Aus ihrer Berufspraxis nennt Petra Weber Servietten–Testamente und sogar vollgeschriebene Toilettenpapier–Rollen. „Das ist kein völlig unrealistischer Lehrbuchfall“, sagt sie. So liegen die Testamente weiterhin gesichert in schweren Tresoren.

Rückfragen wegen fehlender Informationen dauern teils

Hinzu kommen noch weitere Details wie etwa, dass bei mehreren Testamenten einer Person für jedes eine Einzelakte angelegt werden muss. Der Rekord von Weber liegt bei 35 Stück.

Und anders als in Gerichtsverfahren ist es so, dass Privatleute direkt in Kontakt mit der Behörde kommen. Weiß zum Beispiel ein Anwalt im Strafrecht um die formalen Erfordernisse, stellt Petra Weber fest: „Wenn Privatpersonen etwas einreichen, ist es teils lückenhaft, Antworten auf Rückfragen dauern immer wieder.“

Was ist, wenn der Wohnsitz im Ausland liegt?

Teils sei das Amtsgericht noch nicht mal zuständig. Weber nennt das Beispiel: „Wenn jemand in der Rente nach Spanien gezogen ist und dort stirbt, sind die spanischen Behörden zuständig.“ In so einem Fall können die Mitarbeiter im Amtsgericht auch bei gebürtigen Tettnangern nichts machen.

Uns wäre es ja auch lieb und recht, wenn wir die Sachen schnell abarbeiten könnten. Petra Weber

Und wenn die verstorbene Person Vermögenswerte im Ausland hat, müssen Erben zusätzlich einen europäischen Erbnachweis besorgen. Diesen müssen sie extra beantragen.

Bei Immobilien ist der Erbschein in der Regel Pflicht

Anders als viele denken, können Erben manchmal auch ohne Erbschein aktiv werden, sagen Rittmann und Weber. Das kann in bestimmten Konstellationen der Fall sein, wenn ausreichende Vollmachten vorhanden sind und sich alle Erben über das Vorgehen einig sind. Bei Immobilien hingegen ist der Erbschein in der Regel Pflicht. „Da gibt es natürlich Unmut, wenn der Marktwert sich in der Bearbeitungszeit verändert“, äußert Rittmann.

Im Nachlassbereich wird es wohl kompliziert bleiben

Was die Arbeit bei Erbsachen für Beteiligte teils herausfordernd macht, so Weber: „Da kann es sehr tief verwurzelte Emotionen geben, weil es auch um Familiengeschichte geht.“ Aber wenn es Verzögerungen gebe, sei das nicht böswillig, wie manche wohl vermuten: „Uns wäre es ja auch lieb und recht, wenn wir die Sachen schnell abarbeiten könnten.“

Die Verantwortlichen in Sachen E–Akte hätten sich bei Konzeption und Umsetzung viele Gedanken gemacht, sind sich Rittmann und Weber einig. Solange jedoch keine digitalen Testamente zulässig seien, werde es im Nachlassbereich kompliziert bleiben, fasst Rittmann zusammen: „Das wird uns noch die nächsten 20, 30 Jahre beschäftigen.“