Konrad Renz kann es nicht fassen: Erneut haben Mountainbiker entlang eines wilden und illegal angelegten Biketrails im Argental störende junge Bäume, Sträucher und Äste einfach abgesägt ‐ mutmaßlich, denn beweisen kann Konrad Renz den Bikern ihre Tat nicht.

Doch er ist sich sicher: „Unmittelbar nach dem Gewittersturm vom 11. und 12. Juli machten sich anscheinend Mountainbiker daran, den wilden Trail im Landschafts- und Naturschutzgebiet entlang der Argen zwischen Bleichnau und Schloss Achberg auf einer Strecke von rund 2,5 Kilometern mit Werkzeug freizuschneiden und freizusägen“, schreibt er.

Konrad Renz hat die Gehölzfällungen bei der Polizei angezeigt. Auch die Landratsämter im Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg und sogar das Regierungspräsidium Tübingen sind inzwischen mit dem Fall befasst.

Auf zahlreichen Fotos hat Konrad Renz entlang des Trails die frischen Schnittstellen an Bäumen und Sträuchern dokumentiert. Offenbar hatten die Täter gehofft, dass die Äste und Zweige unter dem Sturmholz verschwinden und niemand ihr Tun bemerken würde. (Foto: Konrad Renz )

Sturmschäden zur Tarnung

Besonders perfide sei laut Renz, dass der oder die Täter das Durcheinander im Wald nach der Sturmnacht Mitte Juli gezielt nutzten, damit die abgesägten Gehölze unauffällig mit den durch den Sturm abgerissenen Ästen vertrocknen können. Konrad Renz sitzt der Jagdgenossenschaft Langnau vor, die Vertreterin aller Eigentümer und Eigentümerinnen von bejagbaren Flächen auf dem Gebiet der Ortschaft Langnau ist.

In diesem Kartenausschnitt hat Konrad Renz eingezeichnet, wo sich die Schäden finden: Blau ist die Argen, rot ist der wilde Biketrail mit den gefällten und abgesägten Ästen. (Foto: Konrad Renz )

Außerdem ist er Mitglied bei den Freunden des Oberlangnauer Waldlehrpfades sowie Beirat der unteren Jagdbehörde des Landratsamts Bodenseekreis. Das fragliche Gebiet kennt er seit seiner Kindheit in- und auswendig. „Dass dies mitten im unberührten Landschafts- und Naturschutzgebiet passiert, macht die Sache nur noch gravierender“, befindet Renz.

Waren es die gleichen Täter wie 2018?

Schon 2018 brachte Renz, von Beruf Rechtsanwalt, einen ähnlichen Fall zur Anzeige ‐ ergebnislos. „Was seit 2018 nachgewachsen oder größer oder störender geworden ist, das heißt nachgewachsene Sträucher, Äste und Gebüsch samt aller jungen nachgewachsenen Laub-, Fichten- und Tannenbäumchen, sind kurzerhand entlang der ‚Rennstrecke‘ abgeschnitten und abgesägt worden“, schreibt Konrad Renz in der aktuellen Anzeige, die auch der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Der Fall jetzt ähnle dem von 2018 in frappierender Weise, was das Wege- und Aktionsmuster angeht. Damals wurde Renz auf zwei Mountainbiker aufmerksam, die mit auffällig gepackten Rucksäcken unterwegs waren und die türmten, als sie ihn bemerkten. Doch da war der Schaden schon angerichtet.

Sogar das Regierungspräsidium schaltet sich ein

Und wie geht es jetzt weiter? Anfang September reagierte das Regierungspräsidium auf das Schreiben von Konrad Renz. Man wolle sich bei den zuständigen unteren Naturschutzbehörden erkundigen. Das betroffene Gebiet liegt teils im Bodenseekreis, teils im Landkreis Ravensburg.

„Von unserer Seite wird geprüft, was nötig ist, um das Naturschutzgebiet ‚Argen‘ künftig vor Schaden zu bewahren“, heißt es in der Antwort von Regierungspräsident Klaus Tappeser. Das bestätigt auch Sprecherin Sabrina Lorenz Ende September.

„Wie die Maßnahmen konkret aussehen werden, muss im Einzelfall noch geklärt werden, wobei sich diese auf die tatsächlich betroffenen Bereiche konzentrieren werden. Sobald diese feststehen, werden wir uns mit den jeweiligen Gemeinden und Flächeneigentümern zum weiteren Vorgehen abstimmen“, antwortet sie auf Nachfrage.

Gravierend im Naturschutzgebiet

Laut Umweltschutzamt des Bodenseekreises habe es auf Kreisgebiet keine Gehölzfällungen im Bereich des Naturschutzgebietes Argen gegeben, jedoch im Landschaftsschutzgebiet. „Gehölzfällungen im Bereich des Landschaftsschutzgebietes innerhalb des Waldes stellen aus naturschutzrechtlicher Sicht keinen Verstoß dar“, legt Sprecher Robert Schwarz dar.

Auf Anregung des Jagdbeirats veröffentlichte das Landratsamt Ende August eine Pressemitteilung, in der auf die gesetzlichen Regelungen hingewiesen wurde.

„Wir bekommen regelmäßig von verschiedenen Stellen Hinweise und Beschwerden über wildes Radfahren und Mountainbiken im Wald. Der Trend ist zunehmend. Neben den Themen Belästigung, Sicherheit, Störung des Wilds sowie Schäden an Pflanzen kommen auch Schäden an den Wegen hinzu, die in der Regel durch das Gemeinwesen zu tragen sind. In der Praxis ist diese Mentalität, den Wald als konsumierbares Freizeitgelände zu betrachten, ohne jede Ein- und Rücksicht, durch die öffentliche Hand nicht in den Griff zu bekommen“, so Robert Schwarz.

Die Antwort aus Ravensburg fällt noch knapper aus. „Im Landkreis Ravensburg wird bezüglich des Vorgangs aktuell polizeilich ermittelt. Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt, kann ich leider keine weiteren Details mitteilen“, so Sprecherin Julia Moosherr auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Auch Simon Göppert vom Polizeipräsidium Ravensburg will „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zum aktuellen Stand nichts sagen. Konrad Renz hofft, dass seine erneute Anzeige dieses Mal bei den Behörden zu etwas führt. „Man kann nicht Schutzgebiete ausweisen, diese auf dem Papier an die EU als Vollzug der europäischen Schutzgebietsvorgaben melden und dann diese Schutzgebiete ihrem ungeschützten Schicksal überlassen“, macht er seinem Ärger Luft.

Sind legale Trails die Lösung?

Streit zwischen Mountainbikern und Waldbesitzern gibt es seit Jahren. Erstere sind aufgrund der sogenannten „Zwei-Meter-Regel“ in Baden-Württemberg häufig illegal im Wald unterwegs. Die Regel im Landeswaldgesetz besagt, dass Fahrradfahren im Wald auf Wegen unter zwei Meter Breite verboten ist.

Dort also, wo sie legal ihrem Sport nachgehen könnten, sind Wege- und Streckenprofile für Mountainbiker aber in der Regel uninteressant. Um den Konflikt weiter zu entschärfen, sind in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren sind mit Billigung der Waldbesitzer legale Trails für Biker entstanden, die ihren sportlichen Ansprüchen gerecht werden. Ein solcher Trail im Bodenseekreis verläuft am Gehrenberg.

Waldbesitzer wollen keine Kompromisse

Auch der landeseigene Betrieb Forst-BW hat sich mit dem Thema beschäftigt und legt in einem Pilotprojekt nun in mehreren Forstbezirken des Staatswaldes im Land legale Trails an. Für Konrad Renz und die von ihm in der Jagdgenossenschaft vertretenen Waldbesitzer in Langnau und im Argental ist das keine Lösung.

„Mit den rund 600 Eigentümern und einer Gesamtfläche von zirka 2100 Hektar wird es eine solche Regelung nicht geben. Es gibt hier im freien Wald samt den Fluren kein Miteinander, sondern nur ein Ohne-einander“, macht Renz klar.

Die kostbare Fauna und Flora müsse einfach von dieser Malträtierung verschont bleiben. „Auch wenn seitens der Behörden wenig bis gar nichts dagegen unternommen wird, sei klargestellt, dass es seitens der Vereinigung der Eigentümer von bejagbaren Flächen im Gebiet der Gemeinde Langnau weiterhin keinerlei Kompromisse geben und alles unternommen wird, diesen Missbräuchen entgegenzutreten“, so Renz.

Die Polizei Ravensburg bittet Personen, die zwischen 12. und 13. Juli in dem Bereich im Argental zwischen Bleichnau und Schloss Achberg Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den unerlaubten „Abholzungen“ geben können, sich unter Tel. 0751/803-5500 bei den Ermittlern zu melden.