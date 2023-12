Drei Mitarbeitende für 30 Jahre geehrt

Über 200 Mitarbeitende und ehemalige Mitarbeiter samt Partner und Partnerinnen konnte Familie Zwisler auf der feierlichen Weihnachtsfeier im Gemeindezentrum in Tettnang willkommen heißen.

Nach Worten der Begrüßung und Vorstellung von 13 neuen Mitarbeitern durch Tobias Zwisler ehrte Seniorchef Hermann Zwisler 15 Mitarbeitende - so viele wie noch nie. Besonderen Dank und Anerkennung sprach er Tina Edel, Avni Qerimi und Sabit Gjeli für 30 Jahre Firmenzugehörigkeit aus. Ausgezeichnet für 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Florian Frank, Michael Grube und Hubert Hirscher. Für 20 Jahre geehrt wurden Oliver Burkhardt und Jürgen Haller, der auch gleichzeitig in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Zu den zehnjährigen Jubilaren zählen Andrea Vogel, Lukas Ganzer, Peter Salzig, Jürgen Schupp, Marco Stebel, Gregor Sudomirski und Thomas Stehle.

Außerdem konnte Tobias Zwisler drei Mitarbeitern gratulieren, die ihre Weiterbildung/Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und weiterhin im Betrieb beschäftigt werden. Dies sind: Tobias Ganzer (staatl. gepr. Techniker), Max Madlener (Meister Land- und Baumaschinen) und Anton Gäßler (Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechaniker)

Ein sehr unterhaltsamer Bildervortrag von Max Zwisler, der alle Fassetten des Baustellenlebens zeigte, folgte im Anschluss.

Mit einem verhalten zuversichtlichen Ausblick in die Zukunft beendete Tobias Zwisler den offiziellen Teil des Abends: Das vielschichtige Tätigkeitsfeld, eine neue innovative Aufbereitungstechnik, kontinuierliche Investitionen in Fuhrpark und Maschinen sowie ein herausragender Mitarbeiterstamm zeichnen demnach die Firma Zwisler aus, wie es in der Pressemitteilung der Firma heißt. Jedoch werden alle Mitarbeitende gefordert sein, mit der Firma in eine etwas schwierige Zukunft zu gehen.