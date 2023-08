Drei Leitungskräfte sagen „Auf Wiedersehen“

Ende Juli 2023 verabschiedeten sich laut Pressemitteilung gleich drei Leitungskräfte aus dem Bereich Tagesstruktur der Diakonie Pfingstweid in Altersteilzeit und in Ruhestand. Sie blicken auf gemeinsame 15 Jahre in der „Leitungsebene“ zurück. Eine lange, gemeinsame Zeit, in der miteinander viel erreicht wurde. Astrid Stephan, Bereichsleiterin Tagesstruktur freut sich, dass sie mit den drei Standortleitungen Armin Müller, Daniel Wittman, Arndt Götzfried und den Sozialdiensten als Team einiges voranbringen konnte. „Es hat mich sehr gefreut, mit diesem Team und der gesamten Belegschaft in den letzten 15 Jahren so konstruktiv zusammenarbeiten zu dürfen. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich, für die gute vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihr eingebrachtes Engagement,“ so Astrid Stephan.

Astrid Stephan hat sich 1982 bewusst dafür entschieden, als gelernte Schreinerin noch die Ausbildung zur Arbeitserzieherin zu machen. Auf die Frage, wie sie auf die Diakonie Pfingstweid gestoßen ist, schmunzelt sie: „Da es damals noch kein Google gab, habe ich mit einem Zirkel auf der Landkarte einen Umkreis von 100 km umrundet, indem ich mich bewerben wollte. Hier war die Pfingstweid mit dabei.“

Nach einem Vorpraktikum absolvierte sie damals ihre Ausbildung zur Arbeitserzieherin und begann dann in der Diakonie Pfingstweid wieder als Anerkennungspraktikantin. Daraufhin arbeitete sie 17 Jahre in verschiedenen Arbeitsgruppen und im Berufsbildungsbereich. Gleichzeitig bildete sie sich berufsbegleitend zur akademischen Supervisorin weiter und erlangte den Masterabschluss „Organisationsentwicklung“.

Während ihren Berufsjahren wurden einige Meilensteine in der Diakonie Pfingstweid von Astrid Stephan mitbegleitet. Sie arbeitete in vielen Arbeitskreisen mit, auch in einigen die maßgeblich zur Standortentwicklung beigetragen haben. Als besonderen Meilenstein in ihrem beruflichen Werdegang sieht sie auch den damaligen Umbau der Werkstätten in den neuen Förder– und Betreuungsbereich. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls der Erlebnisgarten für den Förder– und Betreuungsbereich entstanden, der ein wirklich tolles und erfolgreiches Spendenprojekt gewesen ist, wie sie freudestrahlend berichtet. „Dass wir die betriebliche Arbeitsassistenz (bea) in diesem Jahr auf den Weg gebracht haben, ist für mich ein besonderes Abschiedsgeschenk“, betont Astrid Stephan. Gemeinsam mit einem hoch motivierten Team wurde dieses Projekt unter der Leitung von Astrid Stephan ins Leben gerufen.

Astrid Stephan blickt auf viele schöne Erinnerungen, in der Diakonie Pfingstweid zurück. Durch ihre langjährige Zugehörigkeit, hat sie unter anderem auch insgesamt elf Vorgesetzte miterlebt. Besonders die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hat sie über die gesamten Jahre sehr geschätzt: „Ich bedanke mich ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen und wünsche meinen Nachfolger Arndt Götzfried und dem neuen Team alles Gute für die Zukunft!“

Auch die Diakonie Pfingstweid bedankt sich bei Astrid Stephan, Armin Müller und Daniel Wittmann für die Zusammenarbeit, wie Vorstand Emanuel Gaenslen zusammenfasst: „Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Frau Stephan, Herrn Müller und Herrn Wittmann für ihr eingebrachtes Engagement und die langjährige sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit. Als Diakonie Pfingstweid sind wir besonders stolz darauf, dass drei Leitungskräfte so viele Jahre in unserer Einrichtung beschäftigt waren! Auch wünschen wir ihren Nachfolgern alles Gute für den Start.“