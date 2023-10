Dogan Cimen und Christof Ronge als Führungsduo der FDP-Tettnang wiedergewählt

Der FDP-Ortsverband Tettnang hat bei seiner Mitgliederversammlung Mitte Oktober im Hotel Bären Dogan Cimen aus Meckenbeuren als Vorsitzenden und Christof Ronge aus Tettnang als stellvertretenden Vorsitzenden für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Weiterhin wurden Michael Felis aus Meckenbeuren als Schatzmeister, Anton Renz aus Tettnang als Schriftführer und Roland Baumann aus Langenargen als Pressesprecher einstimmig gewählt.

Anlässlich der Mitgliederversammlung wurden auch Themen der aktuellen Politik diskutiert, wobei die Kommunalwahlen im nächsten Jahr im Vordergrund standen. „Wir sind für jeden Liberal denkenden Offen“, hieß es dabei. Das Ziel von Dogan Cimen und der FDP Tettnang sei hierbei, in allen zugehörigen Städten und Gemeinden eine eigene liberale-Wahlliste aufzustellen. Hierzu der wiedergewählte Vorsitzende Dogan Cimen: „Unsere Wahllisten sind derzeit noch offen für neue Kandidaten. Sollte es also Bürger aus Tettnang, Neukirch, Meckenbeuren, Langenargen, Kressbronn und Eriskirch geben, die liberale Werte vertreten, und Interesse daran haben, auf unseren Listen zu kandidieren, so würden wir uns sehr darüber freuen!“. Interessierte sollen sich bitte vor Ort bei den FDP Mitgliedern melden.