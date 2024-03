Disco Flash im Flieger in Tettnang

Die Band Disco Flash tritt am Freitag, 22. März, 20.30 Uhr, im Flieger in Tettnang auf. Mit einer Auswahl glitzernder Disco-Kracher locken die sechs Disco Flasher alle auf die Tanzfläche, die sich noch an Hosen mit üppig Schlag, Hemden mit tragflügelartigem Kragen und Schuhe mit waffenscheinpflichtigem Plateau erinnern können, heißt es in der Ankündigung. Und auch alle anderen, die die wilden Disco-Tage nur aus Erzählungen kennen. Rund 40 Jahre sind die Songs von Disco Flash zum Teil alt, darunter Hits von Abba, Chic, Bill Withers und die 1980er-Klassiker der Eurythmics, von Level 42 oder Prince.