Disco-Flash im Flieger

Disco Flash - der Name ist Programm, denn die Setliste der Live-Band ist voller Dance-Hits aus den 70er- und 80er-Jahren. Am Samstag, 3. Februar, spielt die Band ab 20.30 Uhr im Flieger in Tettnang. In der Vorschau heißt es: „Mit sechs erfahrenen Musikern geht die Reise zurück in eine Zeit, als Hosen noch mit viel Schlag, Hemden mit ordentlich Kragen, und Schuhe mit üppig Plateau getragen wurden.“ Rund 40 Jahre ist das her, aber die Songs von „Abba“ über „Chic“ bis „Bill Withers“ und die Eighties-Klassiker von den „Eurythmics“, „Level 42“ oder „Prince“ animierenauch heute noch zum Abtanzen und Schwelgen in Erinnerungen. Diese Songs (und viele mehr) feuert „Disco Flash“ von der Bühne: Freak Out - Staying Alive - Car Wash - Teardrops - Get Down On It - Hot Stuff - Lovely Day - Sweet Dreams - A Walk In The Park - No Doubt About It - Gimme! Gimme! Gimme! - Sexy Eyes - Billie Jean - Stomp! - Daddy Cool - Upside Down - We Are Family.