Tettnang

Digitales Wissen für Ältere

Tettnang / Lesedauer: 2 min

Ein Digitalexperte klärt während des Marktes auf dem Montfortplatz kostenlos Fragen rund um Online-Anwendungen und die Neuen Medien. (Foto: Joerg Farys )

Der „Digitale Engel“, das mobile Ratgeberteam zu Digitalfragen des Vereins „Deutschland sicher im Netz“, macht am Dienstag, 19. September, in Tettnang Station: Ein Digitalexperte klärt von 10 bis 12 Uhr während des Marktes auf dem Montfortplatz kostenlos Fragen rund um Online–Anwendungen und die Neuen Medien, wie es in der Ankündigung heißt.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 16:48 Von: sz