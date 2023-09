Immer im Herbst haben sich in und um Tettnang bis vor einigen Jahren noch regelmäßig platte Reifen an Autos und anderen Fahrzeugen gehäuft. Schuld waren die sogenannten Hopfenspikes: kurze, kleingehäckselte Stücke von Hopfendraht, die auf der Straße liegen blieben und dann so manchem Reifen die Luft entweichen ließen.

Inzwischen tritt das Phänomen nur noch sehr vereinzelt auf. Das könnte auch an einem speziellen Gerät liegen, das genau aus diesem Grund jedes Jahr zum Einsatz kommt.

Der sogenannte Spikesammler wurde vor rund zehn Jahren vom Tettnanger Hopfenpflanzerverband angeschafft. Seither können Landwirte ihn tageweise ausleihen und damit Straßen, Feldwege oder den eigenen Hof von Hopfendraht-Stückchen befreien. Stationiert ist das Gerät auf dem Hof von Stefan Birkle in Wagnerberg.

Anschaffung lohnt sich nur in Gemeinschaft

Die meiste Zeit des Jahres steht es nur im Schuppen, doch nun, zum Ende der Hopfenernte, beginnt die Hochsaison für den Spikesammler. „Die Landwirte rufen vorab bei mir an und können das Gerät dann gegen eine Leihgebür ausleihen“, erklärt Stefan Birkle, der selbst Hopfen und Äpfel anbaut. Sein Hof ist als Standort für das Gerät recht zentral gelegen und gut erreichbar, denn die Mitgliederbetriebe des Hopfenpflanzerverbands verteilen sich über ein großes Gebiet.

„Für einen Landwirt allein würde sich die Anschaffung eines solchen Geräts niemals lohnen“, sagt Stefan Birkle. Denn die Anschaffungskosten seien hoch, gebraucht wird es jedoch nur wenige Tage im Jahr.

Die Funktionsweise des Spikesammlers

Das rote, rund zwei Meter breite Gerät wird an einen Traktor angehängt und funktioniert mittels Magnet. Außen ist eine Edelstahl-Verkleidung angebracht, im Innern befindet sich ein starker Dauermagnet. Dieser wird dann nach unten gefahren.

Durch die starke Magnetwirkung werden die Hopfenspikes angezogen und bleiben an der Unterseite am Edelstahlblech hängen. Wenn der Magnet wieder nach oben gefahren wird, fallen sie kontrolliert auf den Boden und können mittels Besen beseitigt werden. Der Magnet ist stark genug, um auch auf unebenen Feldwegen zu wirken oder wenn die Drähte von Laub oder Ähnlichem bedeckt sind.

Allerdings gehen dem Spikesammler nicht nur Hopfendrähte ins Netz: „Alles, was magnetisch ist, bleibt hängen. Wir haben schon unzählige Bierdeckel damit aufgesammelt“, sagt Stefan Birkle. Zum Einsatz kommt das Gerät vor allem direkt auf dem Gelände der Hopfenbetriebe. Aber auch Straßen werden damit gereinigt, wenn sich der Betrieb beispielsweise mitten im Ort oder direkt an der Fahrbahn befindet.

Spikes kommen aus dem Hopfenkompost

Die Spikes entstehen dadurch, dass beim geernteten Hopfen die kompletten Ranken, inklusive Draht, kleingehäckselt werden, nachdem die Dolden und Blätter entfernt und sortiert wurden. Der Abfall landet dann als sogenannter Hopfenkompost auf einem großen Haufen. Der Kompost wird im Herbst nach der Ernte wieder auf die Felder ausgebracht und dient in gewissem Maße als Dünger.

Beim Verladen oder beim Transport des Hopfenkomposts könne es dann passieren, das die etwa zwischen zwei und fünf Zentimeter langen Draht-Spikes auf die Straße fallen. „Es kommt selten vor, ich selbst hatte bisher nur in den allerseltensten Fällen mal einen platten Reifen“, berichtet Birkle. Um die Spikes, die beim Verladen auf dem Hof landen, aufzusammeln, bevor sie über die Reifen von Fahrzeugen weiter verteilt werden, kommt der Spikesammler zum Einsatz.

Mit etwa zehn Kilometern pro Stunde muss der Traktor fahren, damit der Spikesammler alle Metallteile erwischt. „Je langsamer, desto gründlicher“, sagt Stefan Birkle. Ursprünglich kommt der Spikesammler im Übrigen nicht aus dem Hopfenbau, sondern aus der Industrie und wurde sozusagen für diese Zwecke umfunktioniert. Für viele Betriebe habe das Gerät so schon gute Dienste geleistet.