Am 24. Dezember 1906 wurde Josefine Kramer als ältestes von sieben Kindern eines Malers und Landwirts in Tettnang geboren. Nach dem Volksschulabschluss nahm sie Anfang der 1920er Jahre eine Stelle als Hausmädchen in Zürich an. Ihre Arbeitgeberin aus wohlhabendem Haus erkannte Josefines Begabung, machte sie zu ihrer Gesellschafterin, nahm sie mit auf Reisen und setzte alles daran, Josefine einen möglichst großen geistigen Gesichtskreis zu eröffnen.

Auf ihrem weiteren Berufsweg in der Krankenpflege kam sie mit der damals noch wenig beachteten Disziplin der Sozialpädagogik in Berührung. Mit 22 Jahren begann sie eine Ausbildung am Sozialpädagogischen Institut in Solothurn. Ohne die erforderlichen Schulabschlüsse studierte sie an der Universität Fribourg, wo sie später selbst 25 Jahren lang am Heilpädagogischen Institut lehrte.

Wichtige Erkenntnisse in der Entwicklungspsychologie

Durch ihre Arbeit und Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen, deren Entwicklung in der einen oder anderen Weise behindert war, drang sie immer tiefer in die Erforschung der Ursachen ein. Diese Arbeit mündete in zahlreiche Veröffentlichungen. Ihre Bücher zählen nach wie vor zu den Standardwerken auf dem Gebiet der Entwicklungspsychologie.

In ihrem ersten Buch befasste sich Josefine Kramer 1939 mit dem „Sigmatismus“, der Störung bei der Bildung von S-Lauten. Ihr bekanntestes Werk „Intelligenztest“ erschien 1954, das Buch über die „Linkshändigkeit“ 1961. Ein klassisches Instrument zu den vergleichenden Feststellungen von Begabungen bei Kindern und Jugendlichen ist noch heute der „Kramer-Test“.

Ehrung, die bisher noch keine andere Tettnangerin erreichte

Unter den vielen Ehrungen, die Josefine Kramer zuteil wurden, nimmt die Verleihung des Ehrendoktorats der Philosophischen Fakultät in Fribourg 1963 die wichtigste Stelle ein. Sie ist bisher die einzige Tettnangerin, die es zu derart weltweit wissenschaftlichem Ansehen gebracht hat.

Ihre positive Einstellung zum Leben kam auch durch ihre Freude an modischer Kleidung, an leuchtenden Farben, an Musik und Geselligkeit zum Ausdruck. Und bei allem Ruhm als Schweizer Wissenschaftlerin hing sie bis zuletzt an der Tettnanger Heimat, wo sie immer wieder Erholung und Entspannung suchte. Sie starb nach langer Krankheit im 88. Lebensjahr am 7. Dezember 1994 in Solothurn.

Hier ist das Buch erhältlich

Der elfte Band der Reihe Heimatzeichen, „Tettnanger Persönlichkeiten“, von Gisbert Hoffmann ist im Tourist-Info-Büro für zwölf Euro erhältlich, ebenso in der Langnauer Ortsverwaltung.