Noch ist Tettnang voll und ganz in Narrenhand, die Fasnet macht traditionell den Auftakt des Veranstaltungsjahres. Doch auch außerhalb der fünften Jahreszeit steht im Städtle einiges auf dem Plan: Vom Frühlingsmarkt bis zum Hopfenwandertag und natürlich den Traditionsfesten.

Die Fasnet ist für viele absolutes Pflichtprogramm, auch wenn es nach dem großen Landschaftstreffen im vergangenen Jahr in dieser Saison im Vergleich etwas ruhiger zugeht. Höhepunkte sind dabei wie gewohnt der Gumpige Donnerstag sowie der große Narrensprung am Fasnetsdienstag.

Ostereier und Blumen im Frühling

Im Frühling gibt es dann zu Ostern wieder ein Gewinnspiel vom Citymarketingverein Tettnang erleben. Im Zeitraum vom 21. bis zum 23. März können sich Besucher beim Einkauf in den teilnehmenden Betrieben ein Los sichern. Zu gewinnen gibt es einen frühlingshaften Blumenstrauß - oder als Trostpreis ein buntes Osterei.

Pflichtprogramm für Kulturliebhaber ist das Festival Lebendiges Barockschloss, das vom 28. April bis zum 12. Mai im Neuen Schloss stattfindet. Konzerte, Literatur und Theater gibt es dabei zu erleben, nähere Infos finden sich auf der Homepage von Spectrum Kultur.

Hopfenwandertag 2022: Tausende säumen den Hopfenwanderpfad von der Stadt hinauf zum Hopfengut. Immer am Wegesrand: Kulinarische oder musikalische Angebote. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres steht am 28. April an. Unter dem Motto „Tettnang bewegt was“ findet dabei auch ein Frühlingsmarkt in der Innenstadt statt.

Die Bodenseebauern informieren dabei auf dem Montfortplatz über die regionale Landwirtschaft und auch ein paar Produkte stehen zum Testen bereit. Von 12 bis 17 Uhr laden der Einzelhandel und die Gastronomie zum Bummeln ein. Bei einem Markt der Macher präsentieren sich zudem einheimische Vereine und Serviceclubs.

Im August gibt’s wieder Biere aus aller Welt

Die Diakonie Pfingstweid feiert am 9. Juni ihr Jahresfest - traditionell mit Gottesdienst und anschließendem Festprogramm. Am Wochenende vom 5. bis 7. Juli steigt in Tettnang wieder das Montfortfest inklusive Musikprogramm, Feuerwerk, Aktionen für Groß und Klein und dem historischen Festumzug, der zum Abschluss am Sonntag wieder viele Zuschauer in die Innenstadt locken dürfte.

Nur alle zwei Jahre findet der Tettnanger Hopfenwandertag statt - in diesem Jahr ist es wieder soweit: Am 4. August können Wanderer aus der ganzen Region wieder auf dem Hopfenpfad schlendern und dabei verschiedenste Biere probieren. Fünf Bierdörfer säumen an diesem Tag den rund vier Kilometer langen Pfad zwischen Siggenweiler und Tettnang. Mehr als 30 lokale, aber auch internationale Brauereien haben sich angekündigt mit Spezialitäten vom Hellen bis zum Craft-Beer.

Bähnlesfest und Mobilitätstag im Herbst

Zum 47. Mal findet am 8. September das Tettnanger Bähnlesfest statt. Neben dem Festplatz mit Livemusik und vielen Aktionen von Einzelhändlern beim verkaufsoffenen Sonntag und örtlichen Vereinen ist vor allem der große Flohmarkt jedes Jahr ein Besuchermagnet. Und natürlich das Bähnle, das namensgebend für das Traditionsfest war und inzwischen als Kinderattraktion nicht mehr wegzudenken ist.

Für den Herbst plant Tettnang erleben wieder einen verkaufsoffenen Sonntag mit Mobilitätstag, der am 20. Oktober stattfinden soll. Die ehemalige Autoschau ist inzwischen mit leicht angepasstem Konzept ein Erlebnistag für viele Formen von Mobilität geworden, geplant sind laut Veranstalter wieder eine Bike-Area, ein Campingbereich sowie ein Bereich für Menschen mit Assistenzbedarf.

Weihnachtsmarkt findet an zwei Wochenenden statt

Der Martinimarkt ist in diesem Jahr für den 12. November geplant. In der Innenstadt finden sich dann wieder zahlreiche Händlerstände mit verschiedensten Waren. Den Abschluss im Veranstaltungsjahr macht auch 2024 der Weihnachtsmarkt „Weihnachten im Schloss“, der an den Wochenenden vom 29. November bis 1. Dezember sowie vom 6. bis 8. Dezember stattfindet.

Neben Kunsthandwerk und Leckereien an den Ständen beim Neuen Schloss gibt es auch wieder ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit adventlicher Musik und Aktionen für Kinder.