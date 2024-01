Als eine von vier Töchtern des Tettnanger Bäckermeisters Joseph Karg und seiner Frau Wilhelmine, geb. Kramer, wurde Paula Karg am 21. August 1898 geboren. Nach dem Besuch der „Höheren Töchterschule“ arbeitete sie bis zu ihrer Hochzeit im elterlichen Betrieb. Am 27. Mai 1926 heiratete sie den Glasermeister Alfons Thanner. Das Paar bekam vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Jungen.

Trotz großem Haushalt galt Paula Thanners Interesse stets auch dem öffentlichen Leben und den gesellschaftlichen Fragen. Ihre politische Karriere begann 1946 als Gründungsmitglied der CDU Tettnang. Bei der Kommunalwahl 1946 wurde sie als einzige Gemeinderätin der CDU im Kreis Tettnang gewählt.

Anonymer Brief, der wohl von einem Mann stammte

Bezeichnend für jene Zeit ist der anonyme Brief, den sie nach der Wahl neben vielen Glückwünschen erhielt: „Oh Weib, bleib Deinem Haushalt treu, stopf Strümpfe, Deinen Mann betreu. Das Rathaus, merk Dir allezeit, braucht Männer, keine Weiberleut“.

Insgesamt trat Paula Thanner 23 Jahre als Gemeinderätin für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ein. Sie setzte die Sperrgut-Abholung und eine öffentliche Toilette durch und arbeitete langfristig an der Planung für ein Altenheim mit.

Die weiblichen Straßennamen Marien- und Elisabethstraße gehen ebenso auf ihre Initiative zurück wie die Figur der Madonna auf dem Kronenbrunnen. Im Lauf der Jahre erarbeitete sie sich Respekt und ihre Stimme wurde gehört. Ihr wurde immer wieder bestätigt, dass Frauen andere Fragen als Männer aufwerfen und dadurch die Arbeit des Gemeinderates verbessern.

Bundesverdienstkreuz als Würdigung

Paula Thanner wurde 1969 für ihre herausragenden Dienste mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Sie war neben ihren Aufgaben in Familie und Gemeinderat auch im Diözesanausschuss und in der katholischen Landfrauenvereinigung aktiv. In dieser Rolle gründete sie 1969 die Hockstube, die sie 17 Jahre lang leitete.

Für das kommunalpolitische Engagement von Frauen warb die gefragte Rednerin unter anderem in einem ihrer zahlreichen Vorträge mit dem Titel „Ist Politik nur Männersache?“. Mit ihrem eigenen Leben gab sie auf diese Frage eine klare Antwort. Paula Thanner starb am 27. September 1993 im hohen Alter von 95 Jahren in Tettnang.

