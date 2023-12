Noch immer raten die Wasserversorger im Unteren Schussental und der Haslach-Wasserversorgung, das Trinkwasser abzukochen, das für den menschlichen Verzehr verwendet wird.

Das sollten die Bewohner dazu wissen, die im Gemeindegebiet von Langenargen, Eriskirch, Kehlen, Tettnang, Kressbronn zu Hause sind.

Wie lange muss ich mein Wasser noch abkochen?

Das kann der Versorger im Augenblick nicht sagen. Erst wenn regelmäßig entnommene Wasserproben keinerlei Keimbelastung mehr aufweisen, erfolgt eine Entwarnung, schreiben die Versorger.

Warum ist ein so großes Gebiet betroffen?

Das liegt daran, dass der betroffene Brunnen „Obere Wiesen“ der leistungsfähigste Grundwasserbrunnen der Region ist und viele Haushalte daraus gespeist werden.

Das Wasser ist mikrobiologisch verunreinigt. Was bedeutet das?

Im Wasser wurden in geringer Konzentration sogenannte coliforme Keime festgestellt. Bei diesen gilt laut Versorger ein Grenzwert von Null. Deshalb musste ein Abkochgebot ausgesprochen werden. Viren habe es im Wasser zu keiner Zeit gegeben, auch wenn einzelne Medien dies gemeldet hatten.

Gibt es gesundheitliche Risiken?

Diese Frage lasse sich pauschal nicht beantworten, da niemand ausschließen könne, dass auch Krankheitserreger ins Trinkwasser gelangt seien. Die genannten Keime, präzise der Escherichia Coli und Enterokokken, sind vom Gesetzgeber als sogenannte Indikatorenkeime festgelegt worden. Da es so viele verschiedene Krankheitserreger gibt, könne man das Trinkwasser nicht auf alle untersuchen.

Werden also coliforme Keime bei Routinekontrollen festgestellt, gehe man davon aus, dass verunreinigtes Oberflächenwasser in die Versorgungsanlage gelangt ist. Grundsätzlich aber seien coliforme Keime in allen Oberflächengewässern in höheren Konzentrationen auch in Badeseen enthalten, schreiben die Versorger.

Wann sollte ich zum Arzt gehen?

Wer sich krank fühlt, sollte dies medizinisch abklären lassen. Aktuell gebe es viele ansteckende Magen-Darmerkrankungen, die nichts mit der Verunreinigung des Trinkwasser zu tun hätten.

Was hat zur Verunreinigung geführt?

Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit den lange andauernden Niederschlägen der vergangenen Wochen. „Höchstwahrscheinlich ist Wasser von der Oberfläche ins Grundwasser eingesickert“, schreiben die Versorger. Das erhalte immer die genannten Keime.

Wird noch immer Wasser aus besagtem Brunnen entnommen?

Nein. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Verunreinigung wurde er vom Netz genommen. Der Versorger bezieht aktuell Wasser von Verbundpartnern.

Warum sind Teilorte von Meckenbeuren, Brochenzell, Liebenau und der Stadtkern in Tettnang nicht betroffen?

Tettnangs Stadtkern werde hauptsächlich über andere, sogenannten Riedquellen, versorgt. Werde Wasser vom Brunnen „Obere Wiesen“ hinzugemischt, durchlaufe es eine Ultraviolett-Anlage, die es desinfiziert und mögliche Keime abgetötet. Die anderen genannten Orte beziehen ihr Wasser laut ZWUS aus anderen Quellen.

Was gilt für mein Haustier?

Tiere können das Wasser ohne Abkochen verzehren, da es nur eine geringe Keimbelastung gebe. Das gelte auch für die Nutzung in Aquarien, da das Wasser aktuell nicht gechlort werde.

Wie erreiche ich meinen Versorger?

Wer direkt Fragen an den Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental hat, erreicht diesen während der Geschäftszeiten unter Telefon 07542 / 403 251 oder per E-Mail: [email protected]. Ansprechpartner im Versorgungsgebiet des Zweckverbands Haslach-Wasserversorgung sind zu erreichen unter 07528 / 920 960 oder per Mail: [email protected]

Wie es weiter geht, entscheidet das Gesundheitsamt. Mit diesem sind die betroffenen Versorger nach eigenen Angaben aktuell in enger Abstimmung. Sobald es Neuigkeiten gibt, informieren die Wasserversorger über ihre Internetauftritte, die Presse und Social-Media.