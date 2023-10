Das Frühjahr zu nass und kalt, der Frühsommer zu heiß und trocken ‐ so hat Wolfgang Ruther, Vorsitzender des Tettnanger Hopfenpflanzerverbands, das diesjährige Hopfenjahr zusammengefasst.

Rund 110 Hopfenpflanzer und -pflanzerinnen sind am Mittwoch zur Hauptversammlung in der Laimnauer Argentalhalle zusammengekommen, um Bilanz zu ziehen und auf aktuelle Herausforderungen zu blicken. Auch zahlreiche Gäste folgten der Einladung, darunter auch Bürgermeisterin Regine Rist.

Die Schätzung im Vorfeld habe für 2023 eine Erntemenge von 47.200 Zentnern ergeben ‐ diese sei letztlich sogar etwas besser ausgefallen, berichtete Ruther. Wobei die Sorten im Anbaugebiet sehr unterschiedlich ausgefallen seien ‐ von schwächer wie bei den Alphahopfen, bis zu sehr gut, etwa bei den neuen Flavour-Sorten.

Bewässerung könnte auch in Tettnang kommen

„Die Klimaveränderung macht sich deutlich bemerkbar“, sagte Ruther. Insgesamt müssten manche Hopfenbauern mit Ertragsverlusten rechnen, warnte er. Bewässerung werde vor diesem Hintergrund immer mehr ein Thema auch im Hopfenbau. Wie dies in der Hallertau gehandhabt wird, stellte Erich Lehmair vor. Dort sei man dabei, einen Bewässerungsverband mit Unterverbänden zu gründen.

Wolfgang Ruther, Vorsitzender des Tettnanger Hopfenpflanzerverbands, berichtet von den diesjährigen Besonderheiten im Hopfenbau. (Foto: Olaf E. Jahnke )

Maschinenringvorsitzender und Landwirt Hubert Bernhard nannte in diesem Zusammenhang den Wunsch, dass der „Wasserspeicher Bodensee“ für diese Zwecke im Anbaugebiet Tettnang ebenfalls genutzt werden könne, damit die Betriebe wettbewerbsfähig bleiben könnten.

Kritik an Pflanzenschutzmittelverboten

Keine besonders gute Prognose für die weitere Entwicklung des Hopfenmarks hatte Geschäftsführer Jürgen Weishaupt in seinem Bericht abzugeben. Zur Situation der Hopfenernte könne er sich noch nicht endgültig festlegen, die Ernte habe witterungsbeding viel später starten können, viele Hopfen seien noch nicht erfasst. Weishaupt warnte vor einer Überproduktion wie beim Obst und monierte die Wertschöpfungskette, die den Landwirten nicht genug übriglasse.

Den Hopfen-Jahrgang 2023 fasste er zusammen als „noch etwas besser als gedacht ‐ aber alles andere als gut“. Gute Nachrichten gebe es dagegen aus Brüssel, denn auch für Hopfenpflanzer gebe es Krisenhilfe-Förderungen. Weishaupt äußerte sich zudem kritisch zu Pflanzenschutzmittelverboten, wie etwa für Glyphosat. Letztlich funktionierten bisher die Notzulassungen, stellte er fest.

Gabriel Bader von der Fachberatung beim Landwirtschaftsamt im Bodenseekreis hatte noch detailliertere Wetterdaten für das aktuelle Hopfenjahr mitgebracht: Von den Wetterdaten her sei es viel zu warm gewesen, bis zu Phasen mit nur noch 20 Prozent Luftfeuchtigkeit durch den Ostwind im Juli.

18 Hitzetage

Für das Anbaugebiet ergebe sich insgesamt jedoch eine positive Wasserbilanz. Es habe 18 Hitzetage in diesem Sommer gegeben mit 30 Grad oder mehr, sowie 69 Sommertage mit 25 Grad Celsius. „Ein verrücktes Jahr“, fasste er zusammen. Am meisten Schaden in den Hopfengärten hätten Erdfloh, Blattlaus, Echten Mehltau und Peronospora angerichtet.

Die Vertreter von Hopfenmarkt und -handel und der Vertriebsgenossenschaften äußerten sich eher pessimistisch angesichts von zwei Jahren in Folge mit schlechter Ernte bei schwieriger Marktlage. Stephan Schinagl von Barth-Haas forderte „Leuchtturmprojekte mit neuen Hopfen“.

Ein Thema waren zudem die schwankenden Mengen auf dem freien Markt, mit einem damit verbundenem möglichen Preisverfall. Wie Johann Pichlmaier von der HVG anmerkte, gebe es auch Probleme mit Abnahmemengen seitens der Brauereien.

Viele Festabnahmen seien zwar auf Jahre gesichert ‐ es bleibe aber eine Preisunsicherheit. Möglich sei zudem ein Einbruch bei den Märkten für Craft Beer, während diese zuletzt Steigerungen verzeichnet hätten. Einig waren sich die Händler, dass für Pflanzer die Faktoren Boden, Sorten und Bewässerung immer wichtiger werden.