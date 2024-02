Peter Gaissmaier für die Freien Wähler/FDP: „Tettnang nimmt 2023 und geplant 2024 in absoluten Zahlen so viel Steuern ein wie noch nie zuvor. Und trotz dieser Tatsache ist der geplante Verlust im Haushaltsentwurf mit rund 4 Millionen Euro so hoch wie noch nie. (...) Die Verwaltung schlägt vor, Reserven nun zu nutzen, um die Haushaltslücken der kommenden Jahre im Ergebnishaushalt auszugleichen. Ein Vorgehen, das vor wenigen Jahren von der Aufsichtsbehörde noch nicht akzeptiert wurde. (...) Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen – das klingt gut und war auch schnell versprochen und in ein Gesetz gegossen, allein ein ordentliches Finanzierungskonzept dafür gibt es bis heute nicht. (...) Vor dem Hintergrund dieser geradezu dilettantischen Vorgehensweise des Gesetzgebers sollte unserer Meinung nach die Umsetzung durch die Kommunen so lange verweigert werden, bis klare Strukturen und Finanzierungsmodelle auf dem Tisch liegen.“