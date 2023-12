Die SG Argental ist absolut konkurrenzfähig

Die weibliche B-Jugend der SG Argental hatte sich im Sommer ohne Erwartungen für die Qualifikation zur Württembergliga angemeldet. Durchaus überraschend verlief das sehr erfolgreich, die Argentaler Nachwuchshandballerinnen sicherten sich das Württembergliga-Startrecht für die Saison 2023/2024.

Die Trainerin war von Anfang an überzeugt

Mit ein bisschen Bammel, aber auch mit großer Vorfreude ging die SGA die Herausforderung an. Nach einer halben Saison kann das Jugendteam des Frauen-Landesligisten mit Fug und Recht behaupten, absolut konkurrenzfähig zu sein. Das war auch beim Jahresabschluss am vergangenen Samstagabend in der Carl-Gührer-Halle zu beobachten, als zu Hause mit dem 35:32 (16:14)-Erfolg gegen den TSV Köngen II der zweite Saisonsieg gelang.

SGA-Trainerin Wiebke Krause wusste von Anfang an, dass ihr Team das Zeug für die Württembergliga hat. „Der Jahrgang war immer stark und hat im Bezirk viel gewonnen“, sagt Krause. Einfach war der Einstieg in die neue Spielklasse dennoch nicht. „Die Spiele sind intensiver“, meint die SGA-Trainerin und bescheinigt ihrer Mannschaft auch Startschwierigkeiten. Folgerichtig gab es gegen die SpVgg Mössingen (24:40) und den TSV Köngen II (31:46) haushohe Niederlagen. Mit rein spielten dabei drei Verletzungen: Mit Marie Brugger, Rosa Burtscher und Jana Karl sind drei Stammspielerinnen weggebrochen. Es braucht jedoch einen breiten Kader, und die SGA fand auch eine gute Lösung. Vom SV Tannau mischen Maren Schneider und Emily Hanjohr mit Gastspielrecht mit. „Ohne sie wären wir nicht spielfähig“, betont Krause die Wichtigkeit der beiden Akteurinnen.

Die Verteidigung zeichnet die Mannschaft aus

Beim 35:32-Heimsieg gegen Köngen II am vergangenen Samstag gehörten die beiden Gastspielerinnen auch zu den besten Torschützinnen der Mannschaft. Nur Anna Kollmann (zehn Treffer) war in den 50 Minuten noch häufiger erfolgreich. Den Erfolg bewertet Krause nicht über, da die Gäste nur mit acht Handballerinnen angereist sind. „Wir haben vielleicht ein bisschen weniger Fehler gemacht und mehr gekämpft“, so Krause.

Nichtsdestotrotz: „Wir sind in der Liga angekommen. Die Mädels haben sich riesig entwickelt und Riesenschritte gemacht“, betont Krause. Im Heimspiel am Samstag war zu sehen, was die SGA auszeichnet. Aktive, aggressive Verteidigung - das wird mit Balleroberungen wie beim 20:16 belohnt, als Lisa Block den Pass abfing, sofort auf Maren Schneider weiterspielte und die Nummer 3 der SGA blieb vor dem Tor cool. Zudem besticht das Team durch eine Uneigennützigkeit. Die Spielerinnen halten zusammen, agieren nicht egoistisch und kombinieren schön miteinander, gegen Köngen II gab es einige feine Spielzüge zu sehen. „Jeder spielt für jeden, wir kommen abartig übers Team“, sagt Krause.

Die Württembergliga als tolle Plattform

Natürlich ist die Liga aber stark, weshalb es trotzdem nicht immer zu Punkten reicht. Zwei Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen, Drittletzter vor dem TV Spaichingen und dem SSV Dornbirn Schoren - so lautet die bisherige Bilanz der SGA, die 2024 am 20. Januar wieder mit einem Auswärtsspiel bei der zweitplatzierten HSG Fridingen/Mühlheim in den Spielbetrieb einsteigt. Obwohl es ein paar mehr Niederlagen als gewohnt gibt, ist die Württembergliga für Krause dennoch die beste Plattform. „Einige andere Mannschaften haben Auswahlspieler. Wir spielen lieber in einer hohen Liga und messen uns mit solchen Spielerinnen“, so Argentals Trainerin. Das soll dann später auch dem Landesliga-Team zugute kommen. „Wir wollen sie für die erste Mannschaft ausbilden. Da ist es besser, wenn sie schon einmal in solch einer Liga gespielt haben“, betont Krause.

Einen Abstiegskampf gibt es nicht. Wer auch in der kommenden Saison in der Württembergliga spielen will, muss sich das über die Qualifikation verdienen. Ob Argental daran teilnimmt, steht noch nicht fest. Sollte es aber wieder Sinn machen, dann lässt der Verein die Gelegenheit nicht verstreichen - schließlich sucht der Verein gerne die sportliche Herausforderung.

Für die SG Argental spielten: Brancazio, Hess (im Tor); Block (6 Tore, 3 Siebenmeter/2 Tore), Schneider (9, 1/0), Hanjohr (7), Dahlberg, Kollmann (10), Rukavina (2), Bonfert (1), Dollmann.