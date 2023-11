Welche Auswirkungen können die Herausforderungen der Klimakrise auf die Psyche haben? Diese Frage war Thema eines Vortrags im Zuge der Veranstaltungsreihe der Stadt zum Klimawandel. Als zweiter Aspekt im Fokus stand das Thema Ernährung im Zusammenhang mit Klimaschutz. Rund ein Dutzend Interessierte war dafür am Donnerstag in die Aula des Montfort-Gymnasiums gekommen.

Gleich zwei Referenten informierten in ihren Vorträgen dazu, vorher und hinterher gab es jeweils ein Buffet mit nachhaltigen Lebensmitteln im Foyer. Psychologin Elisabeth Burkart erklärte das Phänomen, dass das menschliche Gehirn als „Klimaleugner“ arbeite aufgrund einer „systematischen Unterschätzung der Bedrohung, samt Irreversibilität“.

Dazu raten Psychologinnen

Burkart beschrieb eine komplexe Situation zwischen multiplen Krisen, die weltweit in verschiedenen Dimensionen auftreten. Dabei kämen auch, vom Publikum bestätigt, unterschiedliche Gefühlslagen vor - von Resignation und Hilflosigkeit bis zu Wut, Angst oder Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht.

„Furcht und Hoffnung schließen sich nicht aus“, meinte Burkhard. Sie riet dazu, mentale Fallen und Abwehrmechanismen zu überwinden, durch Aktionen Perspektiven zu entwickeln. Die psychologische Psychotherapeutin Gudrun Antelmann sprach dann über psychologische Mechanismen wie Verdrängung, Vermeidung, Verlustaversion und optimistische Verzerrung. Wie auch Elisabeth Burkart ist Antelmann Mitglied der „Psychologists for Future - Allgäu Oberschwaben“.

Am Ende geht es immer darum, zu handeln

Die Mechanismen erläuterte sie am Beispiel Flugreisen, den damit verbundenen inneren und äußeren Spannungen samt Verlustaversion und schloss: „Verzicht ist schwer.“ Sie empfahl den adaptiven Umgang mit Situationen, also umgehen, zulassen, akzeptieren, beobachten, formulieren, aber dann auch zu handeln. Wichtige Schwerpunkte, wie kollektive Wirksamkeit und Selbstfürsorge, sollten dabei nicht außer Acht bleiben.

„Aus der Resignation kann Resilienz erwachsen“, so die Referentin. Dazu gehöre es, Zuversicht, Mut, Stärke und Neugier zu bewahren, sich in Gruppen zusammenzufinden, sich zu beteiligen. Denn am Ende stehe immer das Handeln. Vorgestellt wurden auch Situationen mit dem ökologischen Fuß- und Handabdruck. Akzeptanz sei besonders wichtig.

Burkart riet dazu, aufzuklären, ebenso zu Maßnahmen wie Aufklärung, Thematisierung bis zum zivilen Ungehorsam oder zu nachhaltigem Verhalten. Immerhin geschehe schon etwas. Das zeigten auch die vielen entstandenen Narrative, wie regional oder saisonal. Das gehe von täglichen Leben, über Ernährung bis zum ökologischen Bauen oder einer besseren Work-Life-Balance.

Neben der Empfehlung, klimafreundlich zu wählen, regte Burkhart an, aktiv zu werden, als Störer, Klimaaufklärer, Bezieher erneuerbarer Energie, aber auch zum Teilen, Tauschen, Reparieren. Letztlich rief sie zum Handeln auf, denn „Hoffnung kommt, wenn man den Weg geht“ oder nach Shakespeare: „Das Schicksal hängt nicht von den Sternen, sondern vom Handeln ab.“

Der Tettnanger Michael Streicher, Experte für Manuelle Therapie und Ernährung, ging auf die Zusammenhänge mit dem Thema Ernährung ein. Dazu gehört auch die Umweltzerstörung und ihre Folgen für das Artensterben. Als Beispiel führte Streicher das Thema Mikro- und Nanoplastik an: „Wir nehmen inzwischen fünf Gramm Mikroplastik pro Woche auf, das entspricht einer EC-Karte“, erklärte er.

Ernährung, die möglichst alles berücksichtigt

Nicht zu vergessen seien die Kettenreaktionen durch das Absterben mariner Ökosysteme und steigenden CO2-Problemen. Über Massentierhaltung und Antibiotika-Resistenzen drohten letztlich nicht absehbare Folgen mit steigende Todeszahlen, Verluste von Lebensqualität, Gesundheitsschäden und schließlich viel Trauer. Dabei würden leider Ökosystemleistungen unterschätzt, so entstünden Milliardenverluste in den Volkswirtschaften. Die erläuterte der Referent am Beispiel Hitzetote.

Streicher hinterfragte die Idee, Schuldige zu benennen, ein Feindbild zu schaffen, gegenüber Landwirten, profitorientierten Geschäftsleuten oder der Politik. Er kam jedoch zum Schluss: „Einer fehlt - und das bist Du.“ Streicher riet eher zu den richtigen persönlichen Entscheidungen, etwa in Richtung ökologischer Argumente. Denn jeder könne selbst über eine gesündere Zukunft durch Kauf-, Wahl- und Kommunikationsverhalten mitbestimmen.

Zum Ende seines Vortrags wies Streicher noch auf die „Planetary Health Diet“ hin -ein Ernährungskonzept, das möglichst Gesundheit, Umweltschutz, Artenvielfalt und Klima berücksichtigt.