Bisher sind Fahrräder am Schulcampus Manzenberg oftmals kreuz und quer auf dem Schulhof geparkt worden, die vorhandenen Fahrradständer reichten hinten und vorne nicht aus.

Mit dem Räderchaos ist bald Schluss, denn die schon lange geplanten neuen Fahrradständer stehen kurz vor der Fertigstellung. Insgesamt kosten die rund 800 Fahrradständer 1,7 Millionen Euro.

Erstmals zur Sprache kam das Thema im Frühjahr 2021 - überhaupt in Erwägung gezogen haben dürfte die Stadt so ein kostspieliges Vorhaben aber nur deshalb, weil hohe Fördersummen zu erwarten waren. Von den ursprünglich veranschlagten rund 1,1 Millionen Euro sollten bis zu 90 Prozent vom Land übernommen werden, hieß es damals.

Projekt wäre fast gekippt worden

Doch wie hoch diese Förderung letztlich wirklich ausfallen würde und wie tief die Stadt dann doch selbst in die Tasche greifen müsste, war zeitweise nicht ganz klar. Die Gesamtkosten waren zwischenzeitlich auf rund zwei Millionen Euro angewachsen. Beinahe wollte die Stadt das Vorhaben daraufhin schon wieder kippen.

Spätestens Ende April können Schüler und Lehrer hier ihre Räder parken – Mit dem Chaos wegen zu weniger Stellplätze soll dann Schluss sein. (Foto: Linda Egger )

Für den Haushalt 2023 war dann zunächst ein Eigenanteil von maximal einer halben Million Euro angenommen worden, mehr wollte sich die Stadt das Projekt möglichst nicht kosten lassen. Schlussendlich liegen die Gesamtkosten nun bei rund 1,7 Millionen Euro, davon übernehmen Bund und Land einen Anteil von rund 1,3 Millionen Euro.

So ist der Stand der Bauarbeiten

Nachdem sich die Bauarbeiten zunächst etwas verzögert hatten, sind sie nun in vollem Gange. Durch die schlechten Witterungsverhältnisse in den vergangenen Wochen werden sie etwas später fertig als geplant. Spätestens Ende April soll das der Fall sein, kündigt die Stadt an.

„Ein großer Dank gilt dabei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Garten-, Landschafts- und Straßenbau-Unternehmens Schöppler, die selbst bei sehr schlechtem Wetter mit Hochdruck am Campus Manzenberg arbeiten“, teilt die Verwaltung mit.

Die Fahrradabstellanlagen entstehen an mehreren Standorten auf dem Campus. Sie sollen dann, abhängig vom Wetter, sukzessive in Betrieb genommen werden. Einige der Anlagen, nämlich jene im Bereich der Manzenbergstraße und beim Montfortgymnasium, werden schon in Kürze fertig sein, heißt es seitens der Stadt.

Fahrradständer mit Dach und Bügel

Spätestens Ende April sollen dann an allen 800 Stellplätzen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte ihre Fahrräder parken können.

Die Fahrradständer werden überdacht und mit sogenannten Anlehnbügeln aus Metall versehen. Die Alternative dazu wäre eine Variante mit Hochtiefparkern gewesen, diese wurde jedoch nicht gefördert, weshalb sich die Stadt für die einfachere Bügelvariante entschieden hatte.