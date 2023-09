Die Manzenbergstraße wird gesperrt

Der Gemeinderat Tettnang hat am 14. Juni die Bauarbeiten für den Ausbau der Radinfrastruktur am Schulzentrum Manzenberg beschlossen. Es sollen in diesem Bereich rund 800 überdachte Fahrradabstellplätze, verteilt auf fünf Standorte gebaut werden.

Nach heutigem Stand werden die Bauarbeiten in der kommenden Woche beginnen. Bereits in dieser Woche werden einige verkehrsrechtlichen Vorgaben umgesetzt: Die Manzenbergstraße wird auf Höhe der Hausnummer 11 und 9 mit einer Absperrschranke gesperrt. Der Parkplatz mit Gehweg im hinteren Bereich der Manzenbergstraße wird ebenfalls gesperrt. Dabei dürfen private Zufahrten nicht verstellt und die Restfahrbahnbreite von drei Metern nicht unterschritten werden.

Die Stadt bittet deshalb, die dortigen Fahrzeuge rechtzeitig umzuparken. Dies ist auf jeden Fall bis Sonntag, 24. September, noch möglich. Die Mülleimer dürfen wie üblich abgestellt werden.

Bei Fragen können sich die Bürger jederzeit an Herrn Martin wenden (Mail: [email protected]). Informationen erhalten die Tettnanger auch über die Stadt-Homepage unter der Rubrik Aktuelles-Pressemitteilungen.