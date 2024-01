Die Weltmeister 1954 von Bern hat Erwin Tremp persönlich gesehen, ist mit dem Flugzeug über den gefrorenen Bodensee geflogen - und beim Bau des Krankenhaus Tettnang hat er auch noch mitgewirkt: Der Tettnanger ist am Donnerstag 95 Jahre alt geworden. Im Gespräch blickt er zurück.

1929 wird Tremp in Freudenstadt im Schwarzwald geboren. Die Familie muss oft umziehen. Kurz vor Kriegsende flüchtet die Familie dann aus Warschau und kommt bei Verwandten in Oberdorf unter.

Vor 74 Jahren lernt Erwin Tremp seine Lydia kennen

Nach Kriegsende beginnt Erwin Tremp auf Rat seines Onkels eine Lehre zum Elektriker in Friedrichshafen. Als der Vater aus der Kriegsgefangenschaft kommt, zieht die Familie nach Kressbronn um.

Im Jahr 1950 lernt Erwin Tremp seine jetzige Frau Lydia beim Tanzkurs kennen. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn und eine Tochter, dazu drei Enkelkinder und einen Urenkel.

Beruflich prägt ihn seit Mitte der 1960-er das Krankenhaus Tettnang. Nicht nur wirkt Erwin Tremp damals am Bau mit. Er wird nach der Einweihung auch als Betriebselektriker übernommen. Kurz darauf wird der gelernte Elektriker technischer Betriebsleiter. Er setzt sich gegen 20 Mitbewerber durch.

Das erfüllt ihn heute noch mit Stolz. Die Familie zieht nach Tettnang in eine Dienstwohnung. Bis zum Ruhestand ist Tremp in dieser Funktion tätig, rückblickend sieht er es in gewisser Weise als seine Berufung.

Ich war ein bisschen das Mädchen für alles. Erwin Tremp

Es ist eine Zeit des Aufbruchs: Erwin Tremp schwärmt von den fast schon familiären Verhältnissen am damaligen Arbeitsplatz und dem schönen Miteinander zwischen Ärzten, Krankenschwestern und etlichen anderen Mitarbeitern.

Schmunzelnd sagt der 95-Jährige: „Ich war ein bisschen das Mädchen für alles. Vom Chauffeur der Landräte bis hin zu Reparaturen in der Krankenhausküche habe ich alles gemacht.“ Er grinst: „Und ein gutes Verhältnis zum Koch kann auch nie schaden.“

Ehepaar jubelt 1954 den Weltmeistern zu

Erwin und Lydia Tremp geraten noch einmal ins Schwärmen beim Gedanken ans Wunder von Bern und die Seegfrörne, bevor an dem Nachmittag die weiteren Gäste zum Gratulieren vorbeikommen, Familie, Bekannte, aber auch die stellvertretende Bürgermeisterin Sylvia Zwisler als Vertreterin der Stadt Tettnang.

Erwin Tremp schildert, wie das Wirtschaftswunder zu einer noch nie so erlebten Euphorie im Land geführt hat. Das Wunder von Bern im Jahr 1954 tat da ein Übriges. Lydia Tremp kann sich noch gut erinnern, wie die beiden in Kressbronn den Zug mit den vorbeifahrenden Weltmeistern sahen.

Manchmal ging Erwin Tremp in die Luft

Und dem 95-Jährigen ist die Seegfrörne noch in lebendiger Erinnerung: 1963 flogen der damals 34-Jährige und der Sohn beim Fotografen Franz Thorbecke mit. Frau Lydia schaute mit Bekannten vom Ufer aus zu. Der Traum vom Fliegen begleitete Erwin Tremp ein Leben lang: Er hatte auch die Segelflugscheine A und B.

In seiner Freizeit war Tremp begeisterter Jäger und Angler. Ebenfalls Freude machte ihm das politische Ehrenamt in der CDU Tettnang. Später brachte er sich im Tettnanger Stadtseniorenrat ein.