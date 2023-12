Die HSG Langenargen-Tettnang hat ein Abwehrproblem

Nach dem kurzzeitigen Höhenflug befindet sich die HSG Langenargen-Tettnang nun im Abwärtsstrudel. In der Handball-Bezirksklasse verlor das Team von Trainer Clemens Balle am vergangenen Samstag mit 30:36 (12:16) gegen die TSG Söflingen III und kassierte schon die dritte Niederlage in Serie.

„Wir haben aktuell ein Abwehrproblem und müssen das schleunigst in den Griff bekommen“, nahm HSG-Trainer Balle kein Blatt von den Mund. „In der heimischen Halle 36 Tore zu kassieren, ist schon eine Hausnummer.“ Vor allem Moritz Bodenbach war häufig erfolgreich: Der Söflinger Handballer erzielte in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang insgesamt 14 Tore. Noch mehr eingeschenkt, bekam die HSG bei der vorherigen 23:49-Pleite in Leutkirch.

Zwei sechsfache Torschützen

Offensiv war Langenargen-Tettnang auch ziemlich gut unterwegs. Es gelangen insgesamt 30 Tore - eine Marke, die oft auch für Zählbares reicht. Hierbei stachen Luis Csajagi und Valentin Schraff mit jeweils sechs Treffern heraus. Bis zur 46. Minute schien für die HSG beim Stand von 23:26 auch noch ein Punktgewinn möglich. Aber die Söflinger ließen die Gastgeber nicht mehr herankommen und sicherten sich ihren vierten Saisonsieg.

Langenargen-Tettnang steht mit fünf Siegen und fünf Niederlagen auf Rang sieben. Innerhalb einer Woche wird sich die fehlende Stabilität nicht wieder herstellen lassen, das ist auch nicht der Ansatz für die Woche. Im Absteigerduell beim TV Gerhausen II (Freitag, 20 Uhr, Dieter-Baumann-Sporthalle in Blaubeuren) soll aber wieder die maximale Gegenwehr da sein, um das Spiel möglichst zu gewinnen und mit einem positiven Punktekonto in die Weihnachtspause zu gehen. „Wir haben den Faden verloren und müssen jetzt den Schalter umlegen. Alles, was noch im Tank ist, investieren“, betonte Balle.

Für die HSG Langenargen-Tettnang spielten: D´Argento, Lang, Strempel, Doghmane, Brugger, Bonn, Csajagi (6 Tore, 1 Siebenmeter/1 Tor), Merath (4), Braunger (5), Steinacher (3), Schraff (6), Amaral (3), Baumann (3).