Diakon Jörg Wiedmayer bringt neue Impulse für Jugendarbeit mit

An seinem ersten Arbeitstag in Tettnang hat die Schwäbische Zeitung den neuen evangelischen Jugendreferenten Jörg Wiedmayer im Pfarrhaus der Martin-Luther-Gemeinde zum Gespräch getroffen.

Noch steht er in den Startlöchern, will sich erst informieren, will sehen, was geht, und Kontakte knüpfen und freut sich, dass ihm Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner für seine Tätigkeit große Freiheit einräume. Auch bei Pfarrer Peter Steinle in Meckenbeuren hat er sich schon umgesehen, denn mit einem 50-Prozent-Dienstauftrag wird er sich in die Jugendarbeit in beiden Kirchengemeinden einbringen.

Peter Steinle als Ideengeber

Nach einer Idee von Pfarrer Steinle, wie man neue Impulse in der Jugendarbeit setzen könnte, ist es ihm zusammen mit Pfarrerin Kleinknecht-Wagner gelungen, mit einer gemeinsam erarbeiteten Stellenkonzeption die Finanzierung der Projektstelle durch den Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu erwirken.

Mit dem 48-jährigen Diakon, Erlebnispädagogen und Sozialarbeiter haben sie einen Mann gewonnen, der viel Erfahrung in der Jugendarbeit mitbringt und darauf brennt, die Jugendlichen zu gewinnen.

Auldendorf bleibt der Wohnort

Wiedmayer ist in Ravensburg geboren und in Wilhelmsdorf aufgewachsen. Verwurzelt ist er inzwischen in Aulendorf, wo er weiterhin mit seiner Familie wohnen wird, damit seine Frau und seine drei Söhne im Alter von 19, 17 und 16 Jahren im gewohnten sozialen Umfeld bleiben können, wo er selbst noch ehrenamtlich Konfirmanden betreut.

In der Gemeinschaft Mut fassen

An der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg hat er Sozialarbeit und Diakonie studiert und ist nach dem Studium noch elfeinhalb Jahre als Bezirksjugendreferent beim Evangelischen Jugendwerk Ludwigsburg und Landesjugendreferent im Evangelischen Jugendwerk Württemberg geblieben. Dann hat es ihn zum evangelischen Freizeit- und Erlebniszentrum Dobelmühle in Aulendorf gezogen. Zehn Jahre hat er dort erlebnispädagogische Angebote, auch im Hochseilgarten, unterbreitet, hat erlebt, wie Jugendliche und junge Erwachsene in der Gemeinschaft Mut und Selbstvertrauen aufgebaut haben.

Denkbar: Jungschar für Jüngere

Jetzt will Wiedmayer „erst einmal vor Ort ankommen“, da hingehen, wo die Jugendlichen sind, auch in Kooperation mit Schule oder Jugendhaus, und Angebote entwickeln. Er denkt an eine Jungschar für Jüngere ‐ wo sie sein dürfen, wie sie sind, wo sie sich angenommen fühlen und Gemeinschaft erleben. Ebenso denkt er an eigene Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten, wo die Jugendlichen sich einbringen können. Zuerst denkt er an einen runden Tisch, an dem er sich mit interessierten Jugendlichen zusammensetzt und ins Gespräch kommt, ihre Vorstellungen und Wünsche erfragt.

Erst in Tettnang, dann in Meckenbeuren

Reale Begegnungsmöglichkeiten will Wiedmayer ermöglichen statt einem Leben im virtuellen Raum. Für kurze Wege wird er Angebote für in Tettnang und für Meckenbeuren entwickeln, während er sich gemeinsame Jugendgottesdienste vorstellt.

Am Sonntag, 15. Oktober, wird Jörg Wiedmayer in der Schlosskirche Tettnang in sein Amt eingeführt, am 22. Oktober in der Pauluskirche in Meckenbeuren.