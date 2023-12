Stellung nimmt der CDU Ortsverband Tettnang zu dem Flüchtlingspositionspapier, das in der Gemeinderatssitzung am 22. November Thema war. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautete: „Der Gemeinderat bekräftigt, dass bei der Unterbringung, Versorgung und Integration vor Ort die Belastungsgrenze erreicht ist.“ Und: Die Verwaltung werde beauftragt, „im Austausch mit dem Landkreis, den Wahlkreisabgeordneten und den Medien auf die angespannte Situation und die daraus resultierenden Handlungsnotwendigkeiten hinzuweisen“.

Dem Vorschlag stimmten alle Fraktionen zu, bis auf Bündnis 90/Grüne. CDU-Schatzmeister Thomas Maier ergänzt dem CDU-Perssebericht zufolge, dass es das gute Recht dieser Fraktion wäre, bei der Abstimmung den Beschluss abzulehnen. „Nach der Abstimmung müsse man jedoch das deutliche Abstimmungsergebnis auch akzeptieren können“, heißt es weiter.

Die CDU teilt mit: „Als Ursache der höheren Flüchtlingszahlen werden Bürgerkriege, Wirtschaftskrisen oder der Ukrainekrieg benannt. Vom Bund werden die ankommenden Flüchtlinge über die Landeserstaufnahmezentren zu den Landkreisen und letztendlich auf die Kommunen verteilt. Dadurch kommen im Bodenseekreis immer mehr geflüchtete Menschen an. Die momentanen Prognosen deuten darauf hin, dass bei anhaltenden Zuweisungen im Frühjahr die Kapazitätsgrenzen nicht mehr ausreichen werden, einschließlich der belegten Sporthallenplätze und somit die Belastungsgrenze der Unterbringung erreicht ist.

Katja Scheider, die in der Gemeinderatssitzung als Zuhörerin anwesend war und am runden Tisch „Notunterkunft Bürgermoos“ mitarbeitet, habe den Eindruck, so schreibt die CDU, dass bei vielen Beteiligten zwischenzeitlich eine Frustration darüber zu spüren sei, wenn die Vielzahl an Neuankömmlingen eher nur noch „verwahrt“ wird, statt dass adäquate Integrationsmaßnahmen angeboten werden könnten. „Nach meiner persönlichen Auffassung muss im Hinblick auf Wirtschaftsflüchtlinge, der Bund kurzfristig und nachhaltig gegensteuern. Nur so können wir traumatisierte Kriegsflüchtlinge situationsgerecht betreuen und gegebenenfalls in den Arbeitsmarkt integrieren“, so Katja Scheider.

Die CDU weiter: Eine erfolgreiche Unterbringung und Integration sei mit anhaltend hohen Kosten verbunden. „Allein der Bau der letzten Asyl- und Obdachlosenunterkunft im Loretoquartier war für Tettnang ein finanzieller Kraftakt. Für maximal 40 Plätze - Einweihung 2023 - und mit einer Nutzfläche von rund 700 Quadratmetern mussten rund 3,5 Millionen Euro investiert werden.“ Für die kommenden Jahre stünden viele andere und notwendige Pflichtaufgaben an, „die jedoch aufgrund der steigenden Verschuldung noch stärker priorisiert werden müssen“.

Hinzu komme, dass in Tettnang grundsätzlich immer weniger bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehen würden und die Stadt dringend in sozialverträgliche und langfristige Lösungen investieren müsse.

Für die CDU heißt das: „Deshalb können wir die realitätsbasierten Fakten und Sorgen des Städte- und Gemeindetages, dem dieser Beschluss zugrunde liegt, nachvollziehen und nur beipflichten, um nicht das System einbrechen zu lassen und um nicht die Akzeptanz in der Bevölkerung bei der Integrationsarbeit zu verlieren. Unabhängig von den hohen Zuweisungszahlen fehlen in Tettnang Kinderbetreuungsplätze, Unterrichtsräume, Sportanlagen oder eine neue Stadthalle, um nur ein paar Beispiele zu nennen.“

Vom Bund gebe es nun etwa 7500 Euro pro Flüchtling und Jahr. Doch: „7500 Euro reichen nicht aus. Länder und Kommunen bleiben auf den übrigen Kosten sitzen und dies, obwohl nur der Bund die Migration wirksam steuern kann. Deshalb ist es richtig und notwendig, auf diese zuspitzende Situation in den Kommunen und die daraus resultierende Handlungsnotwendigkeit hinzuweisen“, folgert Tettnangs CDU.

Als ihr Vorsitzender betont Daniel Funke: „Der deutsche Sonderweg in der Migrationspolitik, wie etwa bei den im europäischen Vergleich deutlich höheren Sozialleistungen als Magneteffekt, ist gescheitert und erfordert eine 180-Grad-Wende. Wer wie die Grünen die realen Verhältnisse aus- oder gar verblendet, gefährdet Ordnung und Humanität. Beides wollen wir als CDU jedoch bewahren und gewährleisten.“