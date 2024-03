Der TSV Tettnang hat den VfB Stuttgart zu Gast

„Die sollen ruhig hoch, wir gönnen es ihnen. Es ist ja auch toll, es sollen württembergische Vereine in der Bundesliga spielen“, sagt Karin Rasch-Boos, Co-Trainerin und Sportliche Leiterin des TSV Tettnang über den VfB Stuttgart. Momentan rangieren die Schwäbinnen in der Frauenfußball-Oberliga Baden-Württemberg zwei Punkte vor dem SC Sand II auf dem ersten Tabellenplatz. Seine Position will der VfB um Trainer und Ex-Profi Heiko Gerber natürlich halten. Nächster Gegner ist der TSV Tettnang: Stuttgart ist am Sonntag um 14 Uhr im ifm-Riedstadion zu Gast.

Rasch-Boos macht dabei deutlich: Aus Tettnang gibt es zwar nette Worte, „aber wir machen keine Gastgeschenke nach Stuttgart“. Der Spitzenreiter soll sich die drei Punkte im ifm-Riedstadion gefälligst verdienen. Das Selbstvertrauen, den Favoriten ins Straucheln zu bringen, ist aktuell auch durchaus vorhanden. Der TSV Tettnang hat die ersten drei Ligaspiele des Jahres 2024 allesamt gewonnen.

Unterschiedliche Herangehensweise

Wohl wissend, wie schwierig die Aufgabe ist. „Das ist noch keine Vollprofimannschaft, aber sie werden unter professionellen Bedingungen geführt“, weiß Rasch-Boos. Im Hinspiel bekam der TSV die Stärke des Gegners zu spüren. Beim 0:4 (0:0) waren die Montfortstädterinnen in den zweiten 45 Minuten chancenlos. Und in der Winterpause haben sich die Stuttgarterinnen nun noch mit der 25-fachen deutschen Nationalspielerin Mandy Islacker verstärkt - allein das offenbart schon die Kräfteverhältnisse.

Tettnang setzt auf viele junge, entwicklungsfähige Spielerinnen. Auch das hat seinen Reiz, was der Trainerwechsel aufzeigte. Für Manuel Prinz kam vor Restrundenstart Leandro Simonelli, der schon Erstligateams in Österreich und der Schweiz gecoacht hat. Er trat die Aufgabe unter anderem wegen des Potenzials an. Am aktuellen Erfolg hat Prinz seinen Anteil. „Leandro hat gesagt, dass er eine fitte Mannschaft übernommen hat“, so Rasch-Boos. Das macht es dem 50-Jährigen leichter, sein gewünschtes hohes Tempospiel zu forcieren. Außerdem hat er systemtechnisch umgebaut. Das Team zieht mit, beide Parteien haben - begünstigt durch Simonellis Vita - schnell zusammengefunden.