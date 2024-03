Im Fußball-Bezirkspokal Bodensee werden am kommenden Wochenende die letzten beiden Viertelfinalisten ermittelt. Sich das Ticket verdienen, muss sich erst noch der Titelverteidiger TSV Tettnang.

Diese Teams stehen schon im Viertelfinale:

FC Leutkirch (Bezirksliga)

TSG Ailingen (Bezirksliga)

TSV Berg II (Kreisliga A1)

SG Kißlegg (Kreisliga A3)

SGM Beuren/Rohrdorf (Kreisliga A3)

SV Vogt II (Kreisliga B1)

Zweimal in Folge gewannen die Montfortstädter den Cup. Im Vorjahr triumphierte Tettnang in Kehlen: Nach Elfmeterschießen siegte das Team von Trainer Tobias Kaiser mit 4:3 gegen die TSG Ailingen. 2022 bezwang der TSV den SV Maierhöfen-Grünenbach unter der Regie von Michael Steinmaßl auf dem Sportplatz des TSV Schlachters mit 2:0. Nun haben die Allgäuer die Chance zur Revanche, denn Tettnang gastiert im Achtelfinale am Sonntag um 15 Uhr in Maierhöfen.

Ein weiterer Bezirksligist ist am Samstag im Einsatz. Der Tabellensechste VfL Brochenzell ist beim SV Aichstetten, Fünfter der Kreisliga A3, Gast. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.