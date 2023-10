Pro

Von Roland Weiß

Spätabends am Bärenplatz. Der nächste Bus fährt in zehn Minuten, der Weg zum Discounter ist weit, wahlweise der Durst oder die Sucht groß. Ein Königreich für eine Fanta oder E-Zigaretten...

Seit Kurzem reicht Kleingeld, um am Automaten das Gewünschte zu bekommen. Und nachdem der neue Platz offenbar den gesetzlichen Vorgaben entspricht und nicht mehr direkt an Tettnangs fotogenster Seite liegt, sind auch die städtebaulichen Gegenargumente („Verschandelung“) hinfällig.

Bleibt die Frage: Braucht es das hierzulande? Mit dem Tenor: „An einem Bahnhof mag das ja noch angehen, aber...“ Und genau so ist es: Wenn hier in der Karlstraße die Frequenz nicht stimmt, wird der Automatenaufsteller eines Tages die Konsequenz ziehen und sein Geschäftsmodell „umparken“.

Heißt: Der Markt wird es mit Angebot und Nachfrage regeln, und bis dahin muss es erlaubt sein, neue Wege zu gehen. Wege, die nicht konform, ja dem einen oder der anderen gar frech erscheinen, doch bei all dem zuvorderst den veränderten Konsumgewohnheiten Rechnung tragen.

Eine Hoffnung zum Abschluss: Dass die Bestücker in ihrem Angebot weiter auf Alkohol verzichten. Dessen Nebeneffekte (von Müll bis...) könnten die Abwägung sonst schnell anders ausfallen lassen.

Roland Weiß (Foto: sz )

Linda Egger (Foto: dre )

Contra

Von Linda Egger

Alles überall und zu jeder Zeit verfügbar zu haben, entspricht dem heutigen Zeitgeist. Dennoch darf hinterfragt werden, ob das denn auch sinnvoll ist. Statt eines unpersönlichen Automaten zur Selbstbedienung wäre es sinnvoller, den lokalen Einzelhandel oder die Gastronomie zu unterstützen. Diese sind wiederum gefordert, ein entsprechendes Angebot zu schaffen, auch für Jugendliche.

Ansehnlich im Hinblick aufs Stadtbild sind solche Automaten ebenfalls nicht ‐ insbesondere in eine historische Innenstadt fügen sie sich so gar nicht ein. Teils fragwürdig ist zudem ihr Inhalt, der unter anderem aus Energydrinks und E-Zigaretten besteht ‐ gesundheitsgefährdende Produkte, die auf diese Weise schon Kindern und Jugendlichen ungehindert zur Verfügung stehen, wenn nicht überwacht wird, wer sich an den Automaten bedient.

Spätestens wenn Alkohol das Angebot irgendwann ergänzen sollte, dürfte der Jugendschutz greifen und eine entsprechende Alterskontrolle notwendig sein. Dass sämtliche Produkte aus dem Automaten in Einwegverpackungen daherkommen und sich potenziell rund um den Standort Müll ansammelt, kommt noch hinzu.