Am Anfang stand erst mal nur eine Idee: Ein hochwertiger Imagefilm für den Tettnanger Hopfen sollte her. Am Ende ist daraus die fast neun Minuten lange Kurzdokumentation hoplove (auf Deutsch: Hopfenliebe) mit eigens komponierter Musik geworden, die bereits erste Nominierungen bei Filmfestivals einheimst.

Die Leidenschaft von Sebastian Bauer für das Thema Film ist spürbar. Den Obereisenbacher hatte Jürgen Weishaupt vom Hopfenpflanzerverband Tettnang im April 2022 angesprochen. Was daraus am Ende werden würde, konnten sich da beide sicherlich noch nicht vorstellen.

Bauer bekam künstlerische Freiheit

Ende September ist nun Premiere vor geladenen Gästen. Beim Hopfenball am Samstag, 21. Oktober, wird der Film hoplove dann auch das erste Mal der breiteren Öffentlichkeit präsentiert.

Was entstanden ist, basiert in gewisser Hinsicht auf einer glücklichen Konstellation. Denn der Auftraggeber ließ dem Kreativen mit seinem kleinen Unternehmen Eagle Pictures recht freie Hand. „Das war für mich richtig toll. Ich liebe es, mich bei einem Filmprojekt frei entwickeln zu können“, sagt Sebastian Bauer.

Im Raffer durch das Hopfenjahr

Und wenn Bauer so berichtet, welche Arbeit dahintersteckt, dann fragt man sich schon, wie jemand das in so wenige Monate hineinquetschen kann. Im Grunde nutzte er fast jede freie Minute, um Material zu produzieren oder zu schneiden. Denn der Film zeigt quasi im Raffer das gesamte Hopfenjahr.

Ein Leben fürs Bewegtbild

Im Grunde hat Sebastian Bauer schon sein ganzes Leben auf Bewegtbild eingestellt. Der gebürtige Stuttgarter belegte Kurse am SAE–Institut in Stuttgart, arbeitete als Requisiten–Assistent bei Sat.1 — um von dort aus in ein Langpraktikum zum Münchner Kamerahersteller Arri zu gehen.

Damit es mit dem Geld passte, fing Bauer nebenher noch im Filmpalast an und machte dort alles vom Kinoputzen bis zum Popcornverkauf. Dafür bekam er tiefe Einblicke in die Kameratechnik. Beim Schnitt eines Kinofilms war er dann auch noch tätig.

Beruflich in der Region angekommen

Und was er bisher gedreht hat? Er sei sicher schon bei mehr als hundert Hochzeiten und rund 300 Imagefilmprojekten dabei gewesen, sagt er selbst.

Dazu kam noch ein BWL–Studium mit Marketingschwerpunkt und eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann. Mittlerweile ist er nach einigen beruflichen Stationen im Marketing des Neukircher Hobbybrauerversands Hopfen und mehr angekommen.

Sebastian Bauer filmt die Violinistin Julia Frisch. (Foto: Micha Barth )

Ein Grundthema, das er im Imagefilm nun auch wieder aufgreifen konnte. Und das für ihn wiederum ein noch intensiveres Kennenlernen des Hopfenjahres bedeutet hat. Wobei der Film zwei Handlungsstränge hat: die Musik und den Hopfen.

Tettnangerin spielt Violine

Das gleichnamige Lied hoplove hat Matthias Schilling komponiert. Der kommt es der Umgebung von Tettnang, arbeitet mittlerweile aber in Berlin. Die Grundidee war, ein Stück zu generieren, das ein wenig an den Stil der amerikanischen Violinistin Lindsey Sterling erinnert, die Pop und Klassik zusammenführt.

Aus Tettnang ist auch Julia Frisch: Sie studiert an der Musikhochschule Freiburg und spielt Violine. Sie hat die Hauptrolle neben dem Hopfen, ihre Interpretation trägt die Dauer des Films.

Viel Arbeit auch hinter den Kulissen

Viele Rollen in der Produktion nahm Sebastian Bauer selbst wahr: Produktion, Regie, Kamera und Schnitt. Daneben auch das Casting. Und als Location Scout organisierte er noch das Parktheater Kurhaus in Göggingen.

Daneben führte ihn der Weg für Dreharbeiten auch in ein Hopfenlabor nach Thüringen und in eine Hopfenveredelungsanlage in der Hallertau. Dazu kam noch das Einarbeiten in eine neue Kamera und eine neue Drohne, mit der besonders dynamische Kamerafahrten möglich sind.

Liebesfilm ist auch ein Liebesprojekt für Bauer

Die vielen Fahrten, die zahlreichen Stunden im Hopfen und anderswo sowie rund 200 Stunden am Schnittrechner hätte es ohne die Leidenschaft nicht gegeben.

Dass auch andere das spüren, freut Bauer. Er hat die Kurzdokumentation bei rund 50 Filmfestivals eingereicht. Die Entscheidungen fallen gestaffelt in den nächsten Wochen, die ersten Nominierungen gibt es schon.

Möglich geworden ist das wohl nur, weil der Liebesfilm für den Tettnanger Hopfen zu einem Liebesprojekt für Bauer selbst geworden ist.