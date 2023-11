Eine Vision für eine Zukunft, in der die Energiekrise gemeistert werden konnte, hat der Blogger und Buchautor Jan Hegenberg am Dienstagabend in Tettnang vorgestellt. Im Zuge der Veranstaltungsreihe zum Klimawandel war der „Graslutscher“ zu Gast in der gut besuchten Stadtbücherei.

„Der Graslutscher“ ist der Titel seines Blogs, den er gestartet hat, nachdem er sich im Jahr 2009 entschied, vegan zu leben. In scharfsinnig und homorvoll geschriebenen Beiträgen räumte er auf seinem Blog mit Vorurteilen gegenüber dem Veganismus auf. Inzwischen befasst sich der Autor aus Wiesbaden intensiv mit erneuerbaren Energien und veröffentlichte 2022 sein Buch „Weltuntergang fällt aus“.

Energetischer Winterschlaf

In flottem Sprachtempo und mit anschaulichen Grafiken gab Hegenberg in einer mit Humor gespickten Mischung aus Vortrag und Lesung Einblicke in seinen Bestseller. Bevor er sich dem Thema Energiewende zuwandte, hatte Hegenberg BWL studiert und war in der IT-Branche tätig.

„Unsere Gesellschaft ist in einem energetischen Winterschlaf gewesen“, erklärte Jan Hegenberg. „Wir sind dabei, von 60 Millionen Sonnenumrundungen gespeicherte Energievorräte zu plündern und produzieren dabei global 73,2 Prozent der Treibhausgasemissionen. Landwirtschaft und Industrie plus Abfall sind mit 18,4 und 8,4 Prozent beteiligt. Es muss sich etwas ändern“, meinte er.

Wie kann in Deutschland mehr Strom erzeugt und gespeichert werden? „Durch moderne, höhere Windräder wäre das möglich“, erklärte Jan Hegenberg. „Der Strombedarf der Zukunft könnte mit 50.000 modernen Windkraftanlagen und Agri-Solar gedeckt werden“, so der Autor.

Strom speichern als zentraler Ansatz

Da die Anlagen jahreszeit- und witterungsbedingt nicht gleichmäßig Strom erzeugen, müsse dieser gespeichert werden. Dazu könnten beispielsweise unter anderem gebrauchte Akkus aus E-Autos dienen, schlug er vor. Wichtig sei es, sich aus Lethargie und Kleindenken zu befreien und eine andere Perspektive einzunehmen, sagte Jan Hegenberg. Bei neuen Wegen könne immer auch etwas schiefgehen.

Seine Vorstellungen für ein Szenario der Zukunft schilderte Jan Hegenberg im letzten Kapitel seines Buches mit dem Namen „Ein Tag im Jahr 2040“: In vielen Bereichen sehe das Leben dann ähnlich aus wie heute - aber ohne Verbrennungsautos und Kohlekraftwerke. Alles sei warm und funktioniere - ohne CO2, und bei stark gesunkenen Strompreisen.

Mit einer anschließenden, regen Diskussion über den Wirkungsgrad von E-Autos und den Strompreis ging die Lesung zu Ende. Für den spannenden, informativen und humorvollen Abend mit Jan Hegenberg gab es zum Schluss reichlich Applaus und einigen Stoff zum Nachdenken.