Und es gibt Bielefeld doch... Was scherzhafterweise immer wieder angezweifelt wird, kann Debby Heibel widerlegen. Der jungen Frau, die in einer Wohngruppe der Stiftung Liebenau in Tettnang lebt, ist in der Bielefelder Stadtbücherei vor Kurzem ein Preis verliehen worden. Die 26-Jährige wurde vor großem Publikum beim bundesweiten Wettbewerb „Gefühlsachterbahn & Gedankenkarussell“ für Menschen mit Behinderung ausgezeichnet. Ihr Beitrag erscheint im literarischen Kalender 2024 des gemeinnützigen Vereins „Die Wortfinder“, der seinen Sitz in Bielefeld hat.

Emotionsausbruch ruft Polizei auf den Plan

Mit ihrer ganz eigenen, vor allem ganz offenen Weise, mit der sie sich Unangenehmem stellt, hat Debby Heibel die fünfköpfige Jury beeindruckt. Unter dem Titel „Gefühlsachterbahn & Gedankenkarussell - Über das Denken und über das Fühlen“ hat sie eine Begebenheit aus ihrem Leben thematisiert, die sie stark beschäftigt (hat). Ein „Emotionsausbruch“ nach einer schwierigen Situation hatte zur Folge, dass die Polizei vor Ort kam.

„Es ist erstaunlich, wie sehr das in Debby nachhallt“, sagt Steffany Reutlinger beim Pressegespräch. Sie ist eine der Betreuerinnen im gemeinde-integrierten Wohnen der Liebenau Teilhabe, die an zwei Standorten in Tettnang 14 Menschen in vier Wohnungen begleitet.

Fest entschlossen: „Ich will darüber schreiben“

„Ich will darüber schreiben“ - diesem spontanen Impuls ging Debby Heibel nach den turbulenten Ereignissen nach. „Ich habe es einfach mal probiert“, holte sie sich nur für den letzten Feinschliff Hilfe. Und dass sie gerne malt, sei auch ihrem Zimmer anzumerken, verrät Steffany Reutlinger.

Nicht die erste Siegerin aus der Wohngemeinschaft

Die Mitteilung, dass ihr Beitrag prämiert wird, löste nicht nur bei Debby Riesenfreude aus, sondern in der gesamten Wohngemeinschaft. Neid kam da nicht auf, zumal es schon öfters Sieger gegeben habe. Eine Premiere aber bedeutete es, dass mit Debby eine Preisträgerin vor Ort in Bielefeld geehrt wurde. Zu diesem besonderen Erlebnis trug für die 26-Jährige bei, dass ihr Vater Jörg die anstrengende Reise mit ihr antrat.

Debby würde gerne wieder bei dem Wettbewerb mitmachen - „vielleicht zum Umgang mit Pferden“ hat sie schon ein Thema vor Augen. Ihr Anknüpfungspunkt dabei ist eine Reittherapie, der sie in Betznau nachgeht.

Der Weg heraus aus dem Tal

Die zählt - wie auch das Praktikum in den Werkstätten in Liebenau oder das Engagement im hiesigen Jugend-Rotkreuz zu den mutmachenden Entwicklungen, sodass Debby sagt: „Bei mir läuft es gut.“ Heraus führen soll sie ihr Weg aus jenem Tal, dessen authentische Schilderung sie zur Preisträgerin werden ließ.

Ungemein viel wert: „Ich kann mich der Welt mitteilen“

Einen Aspekt hebt Steffany Reutlinger angesichts ihrer Arbeit in der Eingliederungshilfe noch hervor: „Ich kann mich der Welt mitteilen“ - dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit und die Fähigkeit erfolgreich und anhand des eigenen individuellen Könnens zu kommunizieren, verleihe (allen) Menschen eine Kompetenz, die nicht hoch genug einzuschätzen sei. Und: „Eine erfolgreiche Kommunikation und das Erzählen der eigenen Geschichte ist nicht zwangsläufig an Eloquenz und an einen niveauvollen Schreibstil gebunden.“

Sie ist die zweite Preisträgerin aus dem Bodenseekreis

Neben Debby Heibel wurde aus dem Bodenseekreis auch Kim Paula Kirchmann aus der Sonnenbergschule Buggensegel als Preisträgerin bedacht. Den Literaturwettbewerb gibt es seit 2011, und in diesem Jahr wurde die Zielgruppe erweitert. Auch Menschen mit einer demenziellen Erkrankung konnten teilnehmen. Eine fachkundige Jury hat aus rund 1250 eingereichten Beiträgen die Auswahl getroffen, die von mehr als 750 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stammten.

Die Beiträge der Preisträger erscheinen im literarischen Wandkalender 2024, der den Titel trägt: „Der Wind bläst auch ins Glück“ . Pro Woche ist es ein Blatt mit einem oder mehreren Texten. Zeichnungen und Schriftbilder kommen hinzu. Ein Exemplar kostet 18 Euro (zuzüglich Versandkosten). Bestellen lässt er sich unter [email protected] und Telefon: 0521-560 950 30. Weitere Infos: www.diewortfinder.com