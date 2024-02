Fasnet

Das waren die schönsten Gruppen der Tettnanger Weiberfasnet

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Die „Schlosspark Punks“ können mit ihrem bunten Auftreten überzeugen. (Foto: Klaus Dannecker )

Mit Bildergalerie: Vogelscheuchen, Ampeln, Eiswaffeln, oder Marsmenschen - was waren nicht alles für kreative Kostüme dabei am Gumpigen in Tettnang...