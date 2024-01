In grauen Schachteln, sorgfältig geschützt und gut behütet, liegen Jahrhunderte alte Schriftstücke in den Lagern des Tettnanger Stadtarchivs. Ein Großteil der Stadtgeschichte lässt sich nur dadurch nachvollziehen, weil solche historischen Urkunden und andere Dokumente noch erhalten sind.

Damit auch in Zukunft nichts verloren geht und das Gedächtnis der Stadt den Wandel der Zeit übersteht, läuft die Digitalisierung auf Hochtouren.

Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher sieht darin eine seiner Hauptaufgaben. Nun ist ein weiterer Schritt geschafft, der das Stadtmuseum auch näher zu den Tettnanger Bürgern bringt. Erstmals ist das Archiv online mit einer Website vertreten, zu finden über die Homepage der Stadt unter www.tettnang.de/stadtarchiv.

Dort erhalten Besucher nicht nur Infos über das Archiv und dessen Arbeit, sondern können auch auf die Gebührenordnung sowie ein Online-Findbuch zugreifen.

Mehr als 900 Akten bis zurück ins 16. Jahrhundert

Darüber können Interessierte nachschauen, welche Dokumente im Archiv zu finden sind. Drei verschiedene Bestände sind über das Findbuch abrufbar. Dises sind zum einen der sogenannte alte Aktenbestand, also sämtliche Akten vom 16. Jahrhundert bis etwa zur Zeit des ersten Weltkriegs. „Allein das umfasst schon mehr als 900 Akten“, erklärt Patrick Wiesenbacher.

Der zweite Bereich sind historische Bände, also sogenannte Amtsbücher. Diese reichen vom 16. Jahrhundert bis zum zweiten Weltkrieg. Zuletzt ist auch der Urkunden-Bestand im Online-Findbuch vermerkt. „Das sind Urkunden von der ältesten aus dem Jahr 1379 bis in die Moderne“, so Wiesenbacher. Im Findbuch vermerkt ist jeweils die Signatur mit Titel sowie die Datierung.

Standesamtsdaten werden digitalisiert

Über eine Bestellfunktion können die Besucher dann verschiedene Einträge auswählen und sich diese vormerken lassen. Um Urkunden, Akten oder Bände tatsächlich einsehen zu können, ist dann jedoch ein Termin im Stadtarchiv nötig. „Wir suchen die Sachen dann raus und legen sie bereit“, sagt Archivar Patrick Wiesenbacher. Je genauer Besucher im Vorfeld beschreiben, wonach sie suchen, desto besser lasse sich die Recherche vorbereiten.

Um nicht jedes Mal auf die Dokumente im Lager zugreifen zu müssen, werden aktuell so viele Bestände wie möglich nach und nach digitalisiert. Erst kürzlich abgeschlossen worden sei beispielsweise die Digitalisierung der kompletten Standesamtsdaten, also etwa Personenstandsbücher ab dem Jahr 1876.

Digitalisierung als Mammutaufgabe

„Das ist quasi eine Sicherungskopie“, meint Patrick Wiesenbacher. So könne man die Dokumente ganz bequem am PC aufrufen und schone damit auch die Originale.

So weiß man beispielsweise bei Ratsprotokollbüchern, worum es in der Sitzung ging. Patrick Wiesenbacher

Ebenso seien er und Archivmitarbeiterin Claudia Kowiß aktuell dabei, ein sogenanntes Tiefenverzeichnis anzulegen. Dabei würden die Bestände in der Datenbank mit einer Verschlagwortung für eine Inhaltsangabe versehen. „So weiß man beispielsweise bei Ratsprotokollbüchern, worum es in der Sitzung ging“, so Wiesenbacher.

Abgeschlossen ist die Digitalisierung indes noch lange nicht. Der Gesamtprozess umfasst dabei unter anderem auch ein Projekt zur Einführung der elektronischen Aktenführung und ein Dokumenten-Management-System in der Stadtverwaltung.