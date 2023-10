Der Montfortgraf gilt als der letzte Minnesänger: Im Spätmittelalter zogen andere Musiker diese Kunstform ins Lächerliche oder dichteten erotische Texte. Die Zeiten von Walter von der Vogelweide waren lange vorbei, als Hugo XII. aus der Bregenzer Linie seine Werke dichtete.

Doch anders als seine Zeitgenossen versuchte der versierte Politiker sich in den ritterlichen Idealen des Hochmittelalters ‐ mit züchtigeren Texten. Und anders als die großen Vorbilder besang er nicht die unerreichbare Liebe ‐ sondern stattdessen die die eigene Frau.

Versuch, am klassischen Ideal anzuknüpfen

„Er hat tatsächlich versucht, am klassischen Ideal anzuknüpfen“, sagt Tettnangs Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher im Gespräch.

Vor 600 Jahren starb der Montfort-Graf, am 5. April 1423. Das Kammerorchester bringt nun Werke aus seiner Liedersammlung auf die Bühne.

Das Tettnanger Kammerorchester hat einige musikalische Leckerbissen für die Zuhörer im Gepäck (Foto: Kammerorchester Tettnang )

Beim Herbstkonzert am Sonntag, 5. November, feiert das Ensemble noch etwas Rundes, nämlich das eigene 30-jährige Bestehen. Beginn ist um 18 Uhr im Rittersaal.

„Es ist kein Programm von der Stange“, sagt Orchesterleiterin Manuela Klöckner. Man spürt die Begeisterung, mit der sie neue Herausforderungen für ihr Orchester sucht. An Hermann Lochers Flügel treffen die beiden letzte Abstimmungen.

Erfolgreicher Staatsmann und Poet

Der Tettnanger Bassist wird die vier Lieder singen, die der Musikforscher Norbert Johann Sebastian Mayr in einem Heidelberger Prachtcodex entdeckt und für Sänger und Orchester umgesetzt hat.

Er sei nicht nur erfolgreicher Staatsmann, sondern eine feinsinnige Persönlichkeit gewesen, führt Klöckner aus. Das poetische Werk, liegt in einer Prachthandschrift vor, die zehn Lieder in gotischer Choralnotation enthält.

Neufassung statt Rekonstruktion

Während der Graf die Texte verfasst hat, ließ er sie von seinem Gefolgsmann Bürk Mangolt vertonen. Mayr, der seit Jahren zur Thematik „Minnesang in der Bodenseeregion“ forscht, hat statt der Begleitung durch die Laute eine vierstimmige Neufassung geschaffen, die sie aus der Vergessenheit heben soll.

Keine historische Rekonstruktion, sondern ein eigener Ansatz. Damit soll der „tolle Text“, wie Locher bestätigt, zum Leben erwachen.

Reue, Buße, Hochzeit

So bekundet das erste ein andächtiges Staunen über die Schöpfung, das zweite hofft in Reue und Buße auf Gottes Hilfe, das dritte ist ein geistreiches Streitgespräch mit „Frau Welt“: „Du solt mit fröiden mit mir leben, lass vogelin sorgen und gang zu mir und spring mit fröiden an den tantz…“, das vierte ein Lied zur dritten Hochzeit des Grafen mit Anna von Neuhaus.

Lieder in ruhigem Fluss, auch ein Tanzlied „mit burgundischen Spitzenschuh“, so Klöckner. Eingestreut in die Lieder sind Sätze aus einem Concerto von Charles Avison (1709‐1770), das auf Scarlatti-Sonaten basiert.

Schon 1397 gibt es einen Tanzplatz

Hugo von Montfort, erläutert Patrick Wiesenbacher, steht in einer langen Tradition, die sich durchaus auch im heutigen Tettnang fortsetzt. Immerhin findet sich in Tettnang schon im Jahr 1397 ein Tanzplatz in einem Obstgarten.

Walther von der Vogelweide gilt als der Minnesänger schlechthin. Graf Hugo lebte 200 Jahre nach ihm. (Foto: gemeinfrei )

Tettnanger Musiker wirken immer wieder überregional: 1487 etwa wird ein Hans von Tettnang als Trompeter am Innsbrucker Hof erwähnt.

Als das Schloss an die Österreicher geht und die Herrschaft der Montforter endet, stehen viele Instrumente auf den Inventarlisten: „Das zeigt einfach die hohe Bedeutung der Musik in Tettnang“, sagt Wiesenbacher.

Ein Napf Suppe für kleine Sänger

Und mit dem Ende des Grafengeschlechts fällt die Musikpflege auf die Schulen. Der Schulmeister und seine Schüler singen zu Martini und Neujahr, auf Hochzeiten und Beerdigungen. Der Lohn dort: Zwei Stücke Fleisch für den Lehrer und ein Napf Suppe für die kleinen Sänger.

Minnesang und Mendelssohn Konzerttermin Beginn des Jubiläumskonzerts des Kammerorchesters ist am Sonntag, 5. November, um 18 Uhr im Rittersaal. Der Eintritt ist frei.

Neben der Schützengilde ist der Liederkranz (der jetzt am 28. Oktober um 19 Uhr im Rittersaal sein Konzert gibt) der älteste Verein in Tettnang: Den gibt es seit 1828. „Musik und Gesang sind immer schon wichtig in Tettnang gewesen“, sagt Tettnangs Stadtarchivar.

Vieles gibt es auch heute noch

Das setzt sich heute mit einer großen Musikschule, zahlreichen Ensembles unterschiedlicher Musikrichtungen und bemerkenswerten Tettnanger Musikern in aller Welt fort. Auch die Musik zum Jahreswechsel gibt es noch ‐ mit Il Giardino. Und als musikalische Begleitung bei Festen hat die Stadtkapelle den Schulchor von einst schon lange abgelöst.

Kunst vereint Russin und Ukrainer

„Ich habe die Musik im Internet gehört und gleich gedacht, das will ich spielen“, sagt Klöckner zu dem Werk, das Graf Hugo hinterließ. Das starke musikalische Band verbindet auch Zeiten.

Am Anfang des Konzerts steht indes das Doppelkonzert d-Moll BWV 1043 von Johann Sebastian Bach. Die Geigerin Anna Mishkutenok aus St. Petersburg, die schon einmal mit Freuden in Tettnang gespielt hat, habe es vorgeschlagen. Und gleich den ukrainischen Geiger Jaroslav Menzinski dazu genannt ‐ Musik kennt keine Grenzen.

Mit einem schwungvollen Satz einer Mendelssohn-Sinfonie soll das Konzert dann zu Ende gehen und zum geselligen Beisammensein anlässlich des Jubiläums überleiten. Solisten sind Anna Mishkutenok und Jaroslav Menzinsky, Violine, und Hermann Locher, Bass.