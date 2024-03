In der Carl-Gührer-Halle ist am Samstagabend zu keinem Zeitpunkt Spannung aufgekommen. Die HSG Langenargen-Tettnang hat das Derby gegen die SG Ailingen-Kluftern klar mit 28:20 (21:8) für sich entschieden und sich mit dem zweiten Sieg in Serie in der Handball-Bezirksklasse etwas Luft nach unten verschafft.

Der Sieg gegen Burlafingen hat Kräfte freigesetzt. Clemens Balle

Den Sieg hatten die Gastgeber einer sensationell guten ersten Halbzeit zu verdanken. „Da haben wir überperformt. Da ist uns sehr viel gelungen, da hatten wir fast keinen Fehlwurf“, freute sich HSG-Trainer Clemens Balle. Langenargen-Tettnang überrannte die Gäste förmlich und war im Angriff eiskalt. Nach sechs Minuten stand es schon 4:1, danach nahm SG-Coach Hermann-Josef Altwicker eine Auszeit. Aber die Spielentwicklung ließ sich im ersten Durchgang nicht mehr stoppen. Der Routinier Georg Vögele führte sein Team mit all seiner Erfahrung. Besonders beeindruckend war vor allem der Auftritt von Rückraumspieler Valentin Schraff. Er führte seine gesamte Wurfqualität vor und ließ dabei den beiden SG-Torhütern Dominik Delfs und Gunther Klose nicht den Hauch einer Chance. Generell agierte die HSG aus dem Rückraum sehr stark, aber auch Kreisläufer Simon Brugger ist einige Male gut freigespielt worden.

Das Balle-Team trat im Derby überraschend selbstbewusst auf, schließlich hatte der Bezirksliga-Absteiger vor dem 23:21-Erfolg bei Schlusslicht SG Burlafingen/Ulm neun Niederlagen in Folge einstecken müssen. „Der Sieg gegen Burlafingen hat Kräfte freigesetzt“, meinte Balle und stellte noch einmal klar: „Die Stimmung hat immer gepasst.“

Altwicker war mit der anfänglichen Vorstellung alles andere als zufrieden. „Der Start war unterirdisch“, sagte der SG-Trainer. Aber er forderte in der Pause ein anderes Gesicht - dazu gehörten auch bessere Torhüterleistungen, es fanden einige haltbare Bälle den Weg ins Tor. Das Spiel in Tettnang wurde nun ruppiger, auf Langenargener Seite verließen Christian Zocholl und Vögele angeschlagen das Feld, bei der SG ging Elia Schraff raus und kühlte sein linkes Knie. Ailingen-Kluftern zeigte die gewünschte Leistungssteigerung und gewann die Hälfte zwei mit 12:7. „Die Abwehr hatte Zugriff und vorne waren wir konsequent“, lobte Altwicker.

Ailingen-Kluftern setzt drei A-Jugendliche ein

Der Trainer vom Tabellenvorletzten sah es realistisch. „Ich habe scherzhaft gesagt, dass ich eine Verbandsligamannschaft trainiere bei den ganzen Verbänden“, wies Altwicker auf die Verletzten hin und machte deutlich: „Wenn du so antrittst, dann musst du deine Erwartungen runterschrauben.“ Positiv war, dass mit Elia Schraff, Jay Schätzle und Max Erber, bester SG-Torschütze mit sieben Treffern, drei A-Jugendliche viel Spielzeit sammelten. Mit Simeon Müller ist ein junger Handballer schon seit längerer Zeit Abwehrchef der SG. Der Kampf um den Klassenerhalt geht am Samstag, 6. April, 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen die TSG Leutkirch weiter.

Bei Langenargen-Tettnang helfen aufgrund extremer Personalsorgen momentan viele Ältere wie Zocholl, Vögele und Thomas Häufle aus. Gegen Ailingen-Kluftern mischte zum zweiten Mal Trainer Clemens Balle mit - es soll nicht mehr vorkommen. Er kam Mitte der zweiten Halbzeit rein. Die HSG baute stark ab, allgemein lobte Balle aber die insgesamt erneut gute Abwehrleistung. Erneut war auch Torwart Mike Lang ein starker Rückhalt. So sieht es nun gut aus im Abstiegskampf der Bezirksklasse. Mit einem weiteren Erfolg beim Drittletzten HCL Vogt (Samstag, 6. April, 20 Uhr) würde sich Langenargen-Tettnang den Abstiegssorgen fast schon entledigen.

Handball-Bezirksklasse: HSG Langenargen-Tettnang – SG Ailingen-Kluftern 28:20 (21:8). – Schiedsrichter: Dragana und Radenko Popovic (beide BW Feldkirch) – HSG: Lang, Gröbner (beide Tor); Vögele (9 Tore, 3 Siebenmeter/3 Tore), Zocholl (2), Hafen, Stauber (4), Balle, Steinacher (4), Amaral, Schraff (6), Häufle, Doghmane, Brugger (3), Baumann – SG: Delfs, Klose (beide Tor); Schraff, Bissinger (1), Selegrad (5, 6/5), Huber (3), Müller, Erber (7), Schätzle (3), Eisenbraun, Schube, Bauer (1).