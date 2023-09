Die weibliche B–Jugend der SG Argental hatte sich nach Saisonende mit guten Leistungen in den Qualifikationsrunden überraschend ein Ticket für die Württembergliga gesichert. Nun dürfen die Argentaler Handballerinnen nach dem Aufstieg erstmals in ihrer neuen Liga ran. Zum Auftakt am Samstag schaut die SpVgg Mössingen in der Carl–Gührer–Halle in Tettnang vorbei. Anwurf ist um 18 Uhr.