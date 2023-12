Mit Weihnachten, insbesondere mit der Szene von Christi Geburt, haben sich auch viele Künstler über die Jahrhunderte immer wieder beschäftigt. Ein sehr bekannter stammt aus Tettnang. Obwohl er schon seit mehr als 120 Jahren tot ist, sind seine Werke noch heute in einigen Gebäuden zu sehen, unter anderem auch in der Montfortstadt.

Der am 5. April 1830 in Tettnang geborenen Kirchen- und Historienmaler Fidelis Bentele war wohl der bedeutendste bildende Künstler, den die Stadt bisher hervorgebracht hat.

Gisbert Hoffmann (links) vom Förderkreis Heimatkunde in Tettnang beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fidelis Bentele. Die Ur-Urenkelin des Künstlers, Kristina Bentele-Kölbl, besucht Tettnang, um auf den Spuren ihres Ur-Urgroßvaters zu wandeln. (Foto: Gisbert Hoffmann )

Über hundert meist großflächige sakrale Werke hat er für Kirchen und Kapellen in Oberschwaben bis hin nach Stuttgart, Aalen und Offenburg geschaffen. Allein die Pfarrkirche St. Gallus in seiner Geburtsstadt Tettnang gestaltete er mit über 30 Gemälden und Fresken aus.

Viele Werke sind im Familienbesitz

Geblieben sind davon die beiden Wandbilder im Chor „Christi Geburt“ und „Abendmahl“ sowie elf Kreuzwegstationen. Auch ein Altarblatt des heiligen Johannes ist an seinem Ursprungsort in der gleichnamigen Tettnanger Kapelle erhalten.

Die meisten profanen Werke von Fidelis Bentele mit Landschaften und Portraits befindet sich im Besitz seiner Nachkommen, die sich heute über ganz Deutschland verteilen, allerdings nicht in Tettnang und Umgebung zu finden sind.

Seit über vier Jahren beschäftigt sich Gisbert Hoffmann vom Förderkreis Heimatkunde intensiv mit dem Leben und den Werken des Malers, recherchiert nach verschollenen Bildern, sucht nach Quellen und Werken bei den Nachfahren. Klaus Bentele aus Xanten ist beispielsweise im Besitz von sechs Gemälden von Fidelis Bentele.

Mappe mit 170 Skizzen auf dem Dachboden gefunden

Nun fand er auf seinem Dachboden eine bisher unbeachtete Mappe mit etwa 170 Skizzen und Zeichnungen seines Urgroßvaters. Seine Tochter Kristina Bentele-Kölbl kam mit ihrem Sohn zur Spurensuche nach Tettnang und brachte die aufgetauchten Schätze zur Begutachtung mit. Die aufschlussreiche und interessante Sammlung zeigt Portrait- und Gewandstudien, Ornamentzeichnungen und Ölskizzen aus der gesamten Schaffenszeit des Künstlers.

Diese Vorskizze diente wohl als Grundlage für das spätere große Gemälde „Christi Geburt“, das heute im Kloster in Offenburg hängt. (Foto: Konstantin Kölbl )

Besonders interessant sind jene Skizzen, die als Vorarbeit einem der späteren Gemälde zugeordnet werden können. So gibt es auch drei Zeichnungen für die zwischen 1889 und 1892 entstandene achtteilige Serie „Szenen aus dem Marienleben“ für das Kloster Unserer Lieben Frau in Offenburg, darunter eine für das Bild „Christi Geburt“.

Wer war Fidelis Bentele?

Fidelis Bentele war das älteste von sieben Kindern des Tierarztes Joseph Anton Bentele und seiner Frau Franziska, geborene Gührer. Das Elternhaus befand sich „an der Straße nach Wangen“, die damals noch vom Bärenplatz über die Olga- und die Hochstraße nach Missenhardt hinaufführte.

Früh wurde das Talent des jungen Fidelis erkannt. Nach dem Studium der Malerei in München und Stuttgart erhielt er vom kunstsinnigen König Wilhelm I. ein Stipendium für einen Studienaufenthalt in Rom. Danach lehrte er als Professor in Stuttgart 40 Jahre lang Ornament- und Landschaftszeichnen. Er starb hochgeachtet 1901 in Stuttgart.

Wo heute noch Werke von ihm zu sehen sind

Seine im Nazarener Stil gemalten sakralen Werke sind von tiefer Ruhe, Innerlichkeit, Ernst und Frömmigkeit bestimmt. Diese Kunstrichtung sprach in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts breite Bevölkerungskreise an. Doch der Zeitgeschmack änderte sich, und viele dieser Werke wurden abgehängt und eingelagert.

So auch etliche Gemälde von Fidelis Bentele. Trotzdem zieren außer in Tettnang noch zahlreiche seiner Werke die Gotteshäuser beispielsweise in Oberteuringen, Jettenhausen, Ravensburg (St. Jodok), Grünkraut und in Taldorf.