Crowdfunding für Tafel-Auto

Da der gesponserte Leasingvertrag für den „kleinen“ Transporter vom Typ VW Caddy ausläuft, braucht die Tettnanger Tafel dringend einen Ersatz. Mit dem Fahrzeug werden bei örtlichen Händlern und Herstellern Lebensmittelspenden eingesammelt, die zur Versorgung der vielen Bedürftigen benötigt werden.Das Projekt wird am Sonntag, 22. Oktober, beim 2. Mobilitätstag in der Tettnanger Innenstadt vorgestellt. Die Verantwortlichen sind von 12 bis 17 Uhr mit dem Caddy an ihrem Info-Stand vertreten. Nach Auskunft von Klaus Nuber, Vorsitzender der Tettnanger Tafel, sind mindestens 8000 Euro nötig, um den Caddy zu kaufen. Jeder weitere Euro mindere den Eigenanteil der Tafel, heißt es in einer Mitteilung. Um diese Summe zu erreichen, stellt die Volksbank Bodensee-Oberschwaben ihre Crowdfunding-Plattform „viele schaffen mehr“ zur Verfügung. Dort kann jeder seinen Beitrag für das neue Tafel-Auto leisten. Die Plattform ist unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/auto-tafel zu erreichen.

