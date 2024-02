Clowns übernehmen Pfingsweid

Auch in der Diakonie Pfingstweid mussten die beiden Vorstände an der Fasnet den Schlüssel abgeben. Dieses Jahr übernahmen die Clowns die Macht (Foto: Diakonie Pfingsweid). Ein Festumzug mit 15 Zünften und Gruppen zog über das Gelände Pfingstweid, umjubelt am Wegesrande von den Klienten, Mitarbeitern und der Nachbarschaft. Überall tönten die Narrenrufe. Unter großem Applaus wurde der Narrenbaum gestellt, Pfingsti wacht bis zum Kehraus nun über die Pfingstweid. In der Halle fanden Vorführungen der Gruppen mit lauter flotter Musik statt, die große Begeisterung auslösten.