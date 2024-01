Christbaumsammler des Fanfarenzugs Montfort in Tettnang unterwegs

Im Stadtgebiet Tettnang sind 15 Mitglieder des Fanfarenzugs Montfort am Monatsbeginn unterwegs gewesen. Sie sammelten die ausgedienten Christbäume ein. Start war diesmal etwas später, was einerseits daran lag, dass es Sonntag war, andererseits wohl auch an den Einsätzen des Vortags, denn der Fanfarenzug war beim Fasnetsbeginn in Bürgermoos dabei sowie bei den Tettnanger Narren vor der Zunftstube. Dies teilt der Fanfarenzug Montfort mit.

Laut dem Vereinsvorsitzenden Christian Bär waren 444 Bäume angemeldet, was sich bis zum Abholmorgen wohl noch auf rund 500 steigerte. Insgesamt rechnete man mit 600 Bäumen, mehr als im Jahr zuvor. Aus der Helferrunde wurde berichtet, dass bis zum Schluss auf den Anrufbeantworter gesprochen wurde. Der Fanfarenzug kann die durch die Sammlung eingehenden Spenden laut Mitteilung gut brauchen, denn die Matrosen-Häser für die Fasnet oder das Gewand kosten Geld, ebenso wie Instrumentenreparaturen oder Noten.

Die verbesserte Organisation und die Online-Anmeldung sei hilfreich gewesen, da sich dadurch die Sammelzeit deutlich reduziert habe. Nicht ganz gepasst hätten aber Überschneidungen mit den Abholterminen durch das Abfallwirtschaftsamt des Kreises, da habe es Missverständnisse gegeben, heißt es in der Mitteilung.

Nicht direkt als Heizmaterial werden die Bäume verwertet, vielmehr gehen sie an die Landjugend Krumbach-Obereisenbach. Aus der Runde heißt es: „Wer seinen Baum nochmal wiedersehen will, sollte zum Krumbacher Funken kommen.“

Der Fanfarenzug Montfort ist während der Fasnet, aber auch das Jahr über aktiv. Allein 26 Fasnetsveranstaltungen sind 2024 vorgesehen. Der Fanfarenzug freut man sich immer über Neumitglieder, die Gesamtproben sind freitags im Neuen Schloss.