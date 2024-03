CDU Tannau nominiert ihre Kandidaten für die Kommunalwahl

Die Nominierungsversammlung des CDU Ortsverbands Tannau hat bereits am 8. März in der „Schöre“ in Dietmannsweiler stattgefunden. Das teilt der Ortsverband mit. Alle bisherigen Ortschaftsräte sowie eine neue Kandidatin und ein neuer Kandidat wurden laut Pressemitteilung mit großer Mehrheit in geheimer Wahl gewählt. Nominiert sind Klaus Altherr, Claus Baumann, Thomas Bentele, Josef Gindele, Anita Gutensohn, Marina Papadimitriou, Heiko Seufert und Hubertus von Dewitz. Somit schickt die CDU für die Ortschaftsratswahl am 9. Juni acht Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen. Sie repräsentieren ein breites Spektrum hinsichtlich ihrer Berufe und Lebenserfahrungen.