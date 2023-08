Tettnang

CDU–Auftakt zum Europawahlkampf mit Europaparlamentarier Norbert Lins

Tettnang / Lesedauer: 1 min

Der Tettnanger CDU–Ortsverband läutet am Freitag, 4. August, den Europawahlkampf im Culinarium in der Sportarena in Hagenbuchen ein.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 10:45 Von: sz