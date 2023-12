Bürgermooser Spendenbaum ist auch im zehnten Jahr ein Erfolg

Der Jubiläumsspendenbaum war auch im zehnten Jahr wieder ein voller Erfolg, wie die Organisatoren mitteilten. Dank des Einsatzes von Susanne Engl und Daniel Holzer konnte am 21. Dezember eine Gesamtspendensumme von 4563,50 Euro übergeben werden. „Das sind Spenden von Firmen und Privatpersonen, die zu 100 Prozent an die Hieroniemus Doctor Clowns e.V. sowie an die Urmel Kinderkrebshilfe e.V. zu gleichen Teilen weitergeleitet werden“, so Initiator Daniel Holzer.

Jährlich in der Adventszeit sind die beiden in und um Tettnang-Bürgermoos unterwegs um Spenden für die beiden Vereine zu sammeln. „Uns liegt deren Arbeit sehr am Herzen und da es uns selbst gut geht, möchten wir so unseren Teil dazu beitragen, dass es auch anderen besser geht“ sagt Susanne Engl zum Beweggrund. Stolz verkünden die beiden: „In zehn Jahren Bürgermooser Spendenbaum konnten wir bereits eine Gesamtspendensumme von über 30.000 Euro übergeben. Ohne die Hilfe so vieler Spender wäre das nicht möglich“

Wer nähere Informationen über den Bürgermooser Spendenbaum möchte, kann sich auf Facebook einen genauen Überblick verschaffen. Erstmals wurden auf diesem Kanal Interviews mit den Vorständen der beiden Vereine gehalten, damit jeder Spender weiß, was mit seiner Spende geschieht.