Wo vor ein paar Wochen noch Frust und Besorgnis herrschten, haben nun zumindest einige der Bedenken der Bürgermooser Anwohner ausgeräumt werden können. Bezüglich der umstrittenen Flüchtlings-Notunterkunft in Bürgermoos haben sich Vertreter von Landratsamt, Stadt und Bürgerschaft am Montagabend zu einem Runden Tisch getroffen. Der Umbau des ehemaligen Opti-Megastores schreitet derweil zügig voran.

Die Ankündigung des Landratsamts, in dem Gebäude eine Notunterkunft einrichten zu wollen, stieß im Sommer bei vielen Bürgermoosern auf Kritik ‐ insbesondere das Vorgehen und die Kommunikation des Landratsamts sorgte für Unmut.

Bei einer Informationsveranstaltung Ende Juli standen Vertreter des Landratsamts, das Betreiber der neuen Unterkunft ist und die Halle angemietet hat, rund 200 interessierten Bürgern Rede und Antwort.

Besichtigung der Baustelle für die Anwohner

Weil einige Fragen offen blieben und Anwohner sich gewünscht hatten, mehr in den Planungsprozess eingebunden zu werden, kündigte die Behörde an, einen Runden Tisch zu veranstalten, bei dem Vertreter aller Beteiligten ins Gespräch kommen können. Dieser Termin fand nun am Montag im Vereinsheim des SC Bürgermoos statt.

Wir möchten den Anwohnerinnen und Anwohnern transparent machen, wo wir stehen und wie wir die Unterkunft betreiben wollen, Natascha Fuchs

Katja Scheider war als eine der Vertreterinnen der Bürgerschaft mit dabei und zeigt sich zufrieden über den Verlauf des Gesprächs. „Ich empfand es als positiv, wir sind auf einem guten Weg und hoffen nun, dass die mündlichen Aussagen seitens des Landratsamts auch so eingehalten werden“, sagt die Bürgermooserin.

Vor dem Gespräch hatte es noch eine Besichtigung der künftigen Notunterkunft gegeben. Aufgrund der laufenden Umbauarbeiten sei jedoch nur ein Teil der Halle begehbar gewesen, so Scheider.

Tag der offenen Tür geplant

Einen öffentlichen Tag der offenen Tür soll es laut Landratsamt noch geben. Voraussichtlich im November soll es zudem einen weiteren Termin für einen Runden Tisch geben. Ab Ende Dezember sollen nach aktuellem Stand der Planungen die ersten Bewohner einziehen, teilt Landratsamtssprecher Lars Gäbler mit.

Der Umbau läuft, bisher seien unter anderem Holzpodeste errichtet worden, auf denen erste Messetrennwände aufgestellt wurden. Aktuell laufen vorbereitende Elektro- und Sanitärarbeiten.

Mit dabei waren am Montag neben Bewohnern der Nachbarschaft auch Vertreter der Sportvereine, die Verantwortlichen des Landratsamts sowie Bürgermeisterin Regine Rist und Ordnungsamtsleiter Marco Pudimat. Im Fokus standen das Betriebskonzept für die Unterkunft sowie das Thema Sicherheit.

Sicherheit ist weiter großes Thema

„Wir möchten den Anwohnerinnen und Anwohnern transparent machen, wo wir stehen und wie wir die Unterkunft betreiben wollen“, so Natascha Fuchs, Leiterin des Amts für Migration und Integration des Bodenseekreises.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit seien mindestens zwei Kräfte eines Sicherheitsdienstes vor Ort, die den Zugang zur Unterkunft bewachen und intern auf Konfliktsituationen einwirken, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Schon bei der Veranstaltung im Juli waren Bedenken der Bewohner hinsichtlich der Sicherheit, vor allem für Kinder in der Umgebung, einer der Knackpunkte.

Gemeinsam seien am Montag auch einige Stellen unmittelbar am Gelände um die Halle abgegangen worden, die die Bürgermooser als potenzielle Problemstellen sehen, berichtet Katja Scheider. So habe man zum Beispiel angeregt, dass ein schwer einsehbarer Fußweg, der auch von Kindern oft als Schleichweg genutzt werde, gesperrt wird oder dass ein Zaun zur Straße hin errichtet wird, sodass spielende Kinder auf dem Gelände nicht so leicht auf die Straße laufen können.

Sprachförderung soll kommen

„Es war sehr schön zu erkennen, dass es aus einer gelebten Vereinsarbeit im Quartier heraus schon Ideen für die Integration der neuen Nachbarn gibt“, fasst Amtsleiterin Natascha Fuchs ihre Eindrücke von dem Gespräch zusammen.

Ein Ergebnis aus der Runde sei auch, dass in der Notunterkunft mit ehrenamtlicher Unterstützung rasch ein Angebot der Sprachförderung organisiert werden solle, so die Vertreterin des Landratsamtes.

Insgesamt habe sie den Eindruck, dass die Bedenken der Bürger ernst genommen und Anregungen aufgenommen werden, so Katja Scheider. „Es hat zumindest mich ein bisschen beruhigt“, meint sie.

Kritisch sehe sie jedoch nach wie vor die Maximalkapazität von insgesamt 170 Plätzen in der Unterkunft. Auch wenn man dem Vorhaben an sich nicht negativ gegenüberstehe, sei die Dimension für einen kleinen Ort wie Bürgermoos ihrer Ansicht nach nicht angemessen. „170 Geflüchtete sind zu viel für Bürgermoos“, so Katja Scheider.