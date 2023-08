Die Herausforderungen der Kommunen im Allgemeinen und natürlich die Klinik Tettnang: Dies sind die größeren Themen beim Besuch des baden–württembergischen Sozialministers Manne Lucha bei Bürgermeisterin Regine Rist am Montag gewesen. Hier gab es auch deutliche Worte der Fraktionsvorsitzenden aus dem Tettnanger Gemeinderat, was die Klinikdiskussion anbelangte, wie beim folgenden Pressegespräch zu hören war.

Das diesjährige Sommergespräch fällt in die Zeit kurz nach dem Amtsantritt von Regine Rist. Sie kennt Lucha auch noch von ihren früheren Tätigkeiten, etwa in Ravensburg. Mit Blick auf ihr neues Amt sagt sie: „Es ist extrem gut und wichtig, diesen direkten Austausch zu haben.“ Klar wurde, dass es keine Einbahnstraße vom Land Richtung Stadt sein soll.

Noch mal Kritik an Luchas Kreistagsrede

Die Klinik war ein Hauptthema. In der Tat ist die Stadt nicht am MCB beteiligt, doch seitens der Tettnanger Fraktionsspitzen gab es starke Kritik an der Ravensburger Kreistagsrede im Dezember 2021 von Manne Lucha. Darin hatte er unter anderem geäußert, dass neben anderen kleinen Klinikstandorten auch die Klinik Tettnang keine Zukunft habe. Ins Gespräch brachte er damals schon die Idee von Primärversorgungszentren.

Dass ein solches nun gestartet ist, benannte Lucha im Pressegespräch nach der Runde mit der Tettnanger Verwaltungsspitze und den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat als Erfolg, weil damit schon Modelle im Fallmanagement vorliegen würden, die man mit Bezug aufs Fallmanagement ins neue Krankenhausgesetz mit einbringen könne.

Irgendwann Einhaus–Lösung für MCB, bis dahin gute Basis für Tettnang

Bezüglich des MCB sei klar, dass es irgendwann eine Einhaus–Lösung geben müsse, zumal an beiden Standorten ein hoher Sanierungsbedarf aufgelaufen sei. Wie bei früheren Gelegenheiten auch äußerte Lucha, dass er zu seinen Aussagen stehe, dass politische Prozesse disruptiv sein müssten, er aber keine Unsicherheit habe auslösen wollen.

Kajo Aicher (Grüne), der die Kritik im Gespräch geäußert hatte, sagte im Pressegespräch, dass die Klinik Tettnang mit dem Operativen Zentrum und dem Primärversorgungszentrum eine gute Basis für die nächsten Jahre habe. Er sei da sehr zuversichtlich.

Auch Kinderbetreuung kommt zur Sprache

Darüber hinaus war auch die Kinderbetreuung ein Thema. Hier ist eine häufige Kritik, dass Land Aufgaben an die Kommunen überträgt, deren Finanzhaushalte aber zunehmend an Grenzen kommen. Im Tettnanger Rathaus kam am Montag die Idee der Flexibilisierung der Kinderbetreuung zur Sprache, ebenso die Frage einkommensbezogener Elternbeiträge.