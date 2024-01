Dass beim Neujahrsempfang von einem Drittel der Gäste durchweg stehende Ovationen kamen, hing auch mit der schieren Menge der Besucher zusammen: Für die rund 300 Anwesenden gab es eben nur 200 Sitzplätze; mehr Stühle passen eben nicht in den Rittersaal hinein. Grund für den Andrang war sicher auch, dass es das erste Mal war, dass Tettnangs neue Bürgermeisterin Regine Rist zu diesem wichtigen Ereignis am Jahresbeginn hatte einladen können.

In ihrer Neujahrsrede hob sie zu einem breitgefächerten Rundumschlag an. Neben einem politischen Rück- und Ausblick stellte sie dabei die Gemeinschaft in Tettnang hervor, die sie immer wieder erlebt habe. Ein Faden, den später Tettnangs Ehrenbürgerin, VdK-Präsidentin und Gastrednerin Verena Bentele in ihrer meinunsstarken Rede „Gemeinschaft schafft mehr“ aufgriff.

Bürgermeisterin Rist erlebt großes Engagement in Tettnang

Sie erlebe in ihrer Arbeit große Offenheit, sagte Regine Rist in ihrer Rede. Egal ob im Gemeinderat, im Rathaus oder in der Bürgerschaft: „Ich erlebe ein Miteinander, ich erlebe ein unglaubliches Engagement in ganz vielerlei Hinsicht.“ So gebe es Feste, aber auch weitergehende Aktionen wie im Klimaschutz oder die Stärkung von Dorfgemeinschaften. „Ich finde Tettnang mit seinen Ortschaften ganz wunderbar.“

In ihrem Rückblick auf Angestoßenes und Erreichtes nannte sie unter anderem Schulentwicklung und Kita-Gipfel, den Beschluss zur Nahwärme, Klimabudget für Bürgerprojekte, die mittlerweile ausgeschriebene neue Sporthalle oder auch Einweihung und Bezug der Unterbringung Loreto. Mit Blick auf die Nachrichtenlage rund um Ukraine, Energiekrise, Klimawandel, Bundeshaushalt oder Inflation herrsche Verunsicherung. Tettnang könne man „nicht als Insel“ sehen.

Trotz Zwängen gibt es Spielräume

Rist: „Gleichzeitig möchte ich aber auch aufzeigen, dass wir Handlungsmöglichkeiten haben und die Aufgaben angehen.“ Dies gelte auch, wenn „wir dabei an unsere Grenzen“ stoßen.

Rist machte dies an verschiedenen Themenfeldern klar, darunter auch Bildung und Betreuung. So gebe es den Fachkräftemangel, gleichwohl sei es für dieses Jahr gelungen, die notwendigen Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Es sei wichtig, dass dies auch in der Zukunft gelinge. Hier etwa sei der Kita-Gipfel wichtig gewesen.

Forderung an Land und Bund: Kommunen brauchen Luft zum Atmen

Bei der Schulentwicklung laufe die Suche nach Lösungen ebenfalls, aber hier sei auch die Frage, wie diese Pflichtaufgabe finanziert werden solle. Auch bei der Aufnahme Geflüchteter würden Kommunen an Grenzen stoßen, auch wenn klar sei, „dass wir Menschen auf der Flucht helfen und beistehen müssen und auch wollen.“

In Richtung Bund und Land gerichtet forderte sie eine verlässliche Politik, und den Kommunen „Luft zum Atmen“ zu geben. Das beinhalte insbesondere auch, Fördergelder für diese Pflichtaufgaben bereitzustellen, die an die Kommunen übertragen würden.

Dass es Tettnang dabei dennoch gutgehe, hinge auch mit der Stärke der Gewerbetreibenden zusammen, ebenso mit der Gemeinschaft, die für großen Zusammenhalt sorge. „Es erfüllt mich mit Stolz, hier mitten unter Ihnen zu sein.“

Landrat: Nicht unterkriegen lassen

Landrat Luca Prayon hielt sein Grußwort kurz. Man dürfe sich auch angesichts schlechter Nachrichten nicht unterkriegen lassen. Man dürfe Themen wie Asyl nicht totschweigen, die viel Frust bei allen Beteiligten verursache. Sehe man auf der anderen Seite die konkreten Menschen vor Ort, „da sieht man dann aber auch die Verpflichtung“. Neben weiteren Themen hob er auch noch die Rolle der beruflichen Schulen hervor. Mit Blick auf die Kommunalwahl 2024 rief die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich hier einzubringen.

Bentele: Engagement und Zusammenhalt wichtig

Verena Bentele schaffte es, in ihrer gewohnt kurzweiligen, offenen und humorvollen Art, das große Rad zu drehen. Engagement sei für Gemeinschaft etwas ganz Wichtiges, aber auch Zusammenhalt und für ein Ziel einzustehen. Das Jahr sei noch sehr jung, „aber es ist darin schon relativ viel passiert“.

Bei den Protesten der Landwirte (wo sie sich in diesem Jahr erstmals mit dem Thema Gemeinschaft konfrontiert gesehen habe), habe sie sich gefragt: Wenn sie in der Werbung höre, dass hundert Gramm Entrecote 1,79 Euro kosten würden, und dann von den Protesten der Landwirte höre, „dann frage ich mich, ob vielleicht die Proteste auch vor den großen Einzelhandelsketten stattfinden sollten, auch das sollten wir uns als Gesellschaft zumindest fragen“.

Kritik an zunehmender Polarisierung

Sie schnitt zahlreiche Themen an, von der Idee, die private und gesetzliche Pflegeversicherung zusammenzuführen, bis hin zur Forderung, die überbordende Bürokratie einzudämmen und den Zugang für Bürger zu verbessern. Dass immer mehr Menschen in den VdK eintreten würden, habe sicher auch damit zu tun, dass Menschen bei der Kommunikation mit Verwaltungen Hilfe und Beratung bräuchten.

Sie kritisierte die zunehmende Polarisierung, sowohl auch durch politische Akteure wie auch durch Medien. Bei einer sachlichen Betrachtung zeige sich oft, dass die öffentliche Diskussion am eigentlichen Thema vorbeigehe. Hier nannte sie unter anderem das Gebäudeenergiegesetz als Beispiel.

Bentele distanziert sich klar von AfD

Auch vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlensagte sie: „Wenn Menschen Ängste empfinden, suchen sie oft nach denen, die ihnen simple Lösungen bieten, die es aber ganz, ganz oft nicht sind.“ Die Frage sei, so Bentele: „Wie schaffen wir es, den Menschen wieder mehr Zuversicht zu geben, aber auch wieder ein bisschen mehr Sachlichkeit in die Debatte und weniger Angst.“

Von der Angst profitierten nur die populistischen Parteien. Bentele distanzierte sich hier klar von der AfD. Manche würden die Entscheidung, keinen Kontakt zu haben, auch angesichts von Wahlerfolgen und Mandatsträgern zu überdenken. „Wenn aber eine Partei sich mit Rechtsextremen trifft, wenn eine Partei gegen die Inklusion von Menschen mit Behinderung ist und unsere Werte nicht teilt, sehe ich keinen Grund, mit dieser Partei zu sprechen und keinen Grund, den Menschen so viel Angst zu machen, dass sie zu dieser Partei hingezogen sind.“ Zwischenapplause wie an dieser Stelle gab es bei Benteles Rede immer wieder.

„Jetzt kommen wir alle ins Spiel“

Als Gegenmodell hob sie den hohen Wert der sachlichen Diskussion hervor: „Jetzt kommen wir alle ins Spiel.“ Wichtig sei gesellschaftliches Engagement für die Gemeinschaft und die Gesellschaft. Wichtig sei eine ernsthafte, sachliche, politische Auseinandersetzung, ohne die persönliche Sphäre eines Anderen einzudringen sowie das Eintreten für eine gute und starke Demokratie: „Die geht uns alle an.“

Es geht dabei auch um die Frage, worauf man den Fokus lege. So seien Diskussionen über die Unterbringungen von Flüchtlingen wichtig. Sie fände es im Gegenzug aber auch gut, wenn ebenfalls über Steuerflüchtlinge gesprochen würde, die den Staat jährlich 150 Milliarden Euro kosten würden.

Spende, Harfen und Büfett

Ihr Sprecherhonorar spendete Verena Bentele je zur Hälfte an die SG Argental und an den Stadtseniorenrat. Musikalisch umrahmte das Harfenensemble „Viva la harpa“ den Abend. Die Gäste zog es im Anschluss in die Nebenräume des Rittersaals und im Gang zu Häppchen, Getränken und angeregten Gesprächen zog.